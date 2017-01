Los Tres Reyes Magos están de fiesta en El Barrio

Hoy celebran el 40 aniversario del tradicional desfile organizado por el Museo del Barrio

Emoción, honor, responsabilidad. Esas son las palabras que salen del corazón de quienes han sido seleccionados como madrinas y padrinos del Desfile de los Tres Reyes Magos organizado por el Museo del Barrio, que este año celebra su 40 aniversario.

Se trata de una efeméride muy especial y de una de las tradiciones más fuertes y más seguidas por la comunidad hispana en la Gran Manzana, y que al cumplir en esta oportunidad cuatro décadas, se espera que se más especial que de costumbre.

Los títeres gigantes que dan vida a Melchor, Gaspar y Baltasar, personalidades homenajeadas, las parrandas y los camellos desfilarán hoy a partir de las 11:00 de la mañana por la calle 106 y Park Avenue, continuando por Lexington Avenue hasta llegar a la calle 115.

Este año, el Museo del Barrio nombró como los Tres Reyes honorarios a la chef y autora Daisy Martínez, el artista y fundador de Darryl Makes Comics, Edgardo Miranda-Rodríguez y la chef y fundadora de La Morada Restaurant de El Bronx, Natalia Méndez.

El Rey Emérito es el poeta y autor Jesús “Papoleto” Meléndez, y por primera vez el desfile contará con un Grand Marshall, el fundador de Casa Puebla New York-New Jersey, Jaime Lucero. Además, para este año el comité directivo seleccionó a 10 destacadas personalidades y activistas que fungirán como madrinas y padrinos.

Para esta edición aniversario del desfile, las madrinas serán la poeta María Aponte; la coreógrafa Violeta Galagarza; la directora del Centro Cultural Loisaida Inc.; la comisionada de Educación del estado de Nueva York, Angélica Infante Green y la directora de Mothers on the Move, Wanda Salaman.

“Me siento honrada y humilde al ser reconocida por mi comunidad por mi trabajo en Diversity Programming en la Universidad de Fordham University, y por ser reconocida por mi trabajo en las artes como una poeta y autora que nació y creció en El Barrio”, dijo María Aponte.

Entre tanto, los padrinos serán el presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA y fundador de la Red Hispana por la Salud, Guillermo Chacón; el director de The Children’s Aid Society East Harlem Center, David Giordano; Juan J. Gutiérrez, director y fundador de la agrupación Los Pleneros de la 21; el director artístico de Pregones/Puerto Rican Traveling Theater, Arnaldo J. López, y el cineasta y periodista independiente Andrew J. Padilla.

“Es un honor. El comité que nos ha seleccionado ha visto el trabajo que hacemos y se destacan voces del arte, como la música y la poesía, la educación y la salud”, destacó Guillermo Chacón, quien a su vez manifestó el orgullo de llevar “el azul y blanco” de la bandera de su país El Salvador.

Desde Puerto Rico, donde está de vacaciones, Arnaldo J. López dijo que el Desfile de los Tres Reyes Magos es tanto una celebración de las comunidades latinas, como un recordatorio de que la buena voluntad y la generosidad son valores para todos en todas partes. “¡Qué gran momento para ser uno de los padrinos, realmente espero con ansias el 6 de enero!”, exclamó.

Andrew J. Padilla, con 27 años, es uno de los padrinos más jóvenes escogidos para el desfile. Él está editando el tercer cortometraje de una serie que documenta el desplazamiento económico o gentrificación de comunidades de minorías en todo el país.

“Yo nací y me crié a cuatro bloques del Museo del Barrio, y el desfile ha sido parte de mi vida desde niño, mirándolo. Ser parte de él va a ser un honor muy grande”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia del Museo como espacio vital de la “latinidad” de Nueva York.

“El aniversario del desfile también es una buena oportunidad para recordar todo lo bueno que el Museo ha hecho y renovar la esperanza que mantenga su conexión con la comunidad”, finalizó Padilla..

Algo curioso sobre este desfile, es que no todos saben que los trajes especiales confeccionados para este día han sido bautizados con los nombres de otras luminarias latinas que hicieron notorios aportes a la comunidad.

Trajes con historia

Los trajes confeccionados para las madrinas y padrinos del desfile han sido bautizados en honor a grandes personalidades latinas por su trabajo pionero en Estados Unidos, como la bibliotecaria Pura Belpre; la cantante cubana Celia Cruz; las activistas puertorriqueñas Antonia Pantoja e Isabel González; la poeta también puertorriqueña Julia de Burgos; el activista Piri Thomas, el poeta Pedro Pietri, cofundador del Nuyorican Poets Cafe; el fundador del desfile de los Tres Reyes Magos y ex director del Museo, Jack Agüeros y el nacionalista boricua Pedro Albizu Campos.

La magia de los títeres

Los títeres gigantes que dan vida a los Tres Reyes Magos son una creación de la artista mexicana Polina Porras.

Las esculturas, operadas por titiriteros profesionales, miden 14 pies de alto y pesan aproximadamente 25 libras.

La obra fue comisionada por el Museo del Barrio en 2009 y desfilaron por primera vez en 2010. Las tres esculturas de papel maché recrean a estas figuras bíblicas y están inspiradas en la cultura taína de tal manera que Gaspar representa al Árbol Ceiba; Baltasar al Agua y Melchor el cielo nocturno con sus cuerpos celestes.

Los trajes contienen elementos esenciales de la cultura taína; además del árbol ceiba, cuentan con un pectoral en forma de espiral, que simboliza el embrión y la fecundidad.

“Ha sido una experiencia muy linda ver cómo las personas se sorprenden al verlos caminando como gigantes por las calles, ya que se trata de gente buena, que lleva regalos”, indicó Porras vía telefónica desde México.