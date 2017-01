GMC Terrain 2018, debut en el Auto Show Detroit

En el marco del Auto Show de Detroit 2017, el primer salón automotriz del año, General Motors Company presentó la totalmente nueva GMC Terrain 2018. Esta SUV de lujo abre un nuevo capítulo de diseño para el conglomerado automotriz, cuyos ingenieros…

En el marco del Auto Show de Detroit 2017, el primer salón automotriz del año, General Motors Company presentó la totalmente nueva GMC Terrain 2018.

Esta SUV de lujo abre un nuevo capítulo de diseño para el conglomerado automotriz, cuyos ingenieros lograron dar un refresh total, con un diseño audaz que comiba ingeniería inteligente.

GMC Terrain 2018 ofrece más refinamiento y versatilidad para adaptarse a las necesidades de cada cliente., al tiempo que incorpora tecnologías avanzadas de seguridad disponibles que nunca antes se habían visto en un vehículo de este segmento.

Motorización de GM Terrarin 2018

Adicionalmente GMC Terrarin 2018 contará con tres sistemas de propulsión turbo disponibles, incluyendo un nuevo bloque turbo-diésel. Los impulsores de gasolina estarán acoplados a dos nuevas transmisiones de nueve velocidades, más eficientes.

La versión Denali ofrecerá mayor exclusividad que antes y se une a las versiones SL, SLE y SLT. Sobre este lanzamiento, Duncan Aldred, vice presidente de Ventas y Mercadeo Global de GMC, comentó:

El robusto crecimiento de GMC durante la pasada década se debe en gran parte a la Terrain. La totalmente nueva Terrain construye sobre la base de ese éxito, haciendo uso de la experiencia probada de GMC en la categoría SUV de lujo, para sacudir el segmento más grande de vehículos, con una sólida combinación de diseño, funcionabilidad y excelencia en ingeniería.

Diseño renovado y moderno

El audaz diseño exterior de GMC Terrain 2018 ofrece un renovado lenguaje de diseño, en el cual destacan detalles de gran valor estético, como las rejillas y el diseño de las luces. De acuerdo a los ingenieros de GMC, fueron necesarias muchas horas en el túnel de viento para lograr un perfil distintivo , capaz de cortar el aire con óptima eficacia y de manera silenciosa.

Por su parte, GMC Terrain Denali 2018 contará con su característica parrilla cromada, así como acentos característicos de este modelo, incluyendo cubiertas de defensa del color de la carrocería y molduras inferiores, además de barras de techo, manijas de puerta, cubiertas para espejos laterales y molduras laterales en acabado cromado. Por su parte, los faros LED y las ruedas de aluminio ultra-brillantes de 19 pulgadas serán equipo de serie en GMC Denali 2018.

Los demás modelos contarán con luces LED de operación diurna y luces traseras. Las luces delanteras de doble función HID son estándar en los modelos SL, SLE y SLT. Además, los rines de 17 pulgadas son estándar en SL y SLE, con ruedas de 18 pulgadas disponibles en SL y SLE, y estándar en SLT.

Motores turbo, más eficientes

GMC Terrarin 2018 será impulsada por tres nuevos motores turbo completamente nuevos, incluyendo un nuevo bloque 1.6L turbo-diésel, que oferta mayor rendimiento, eficiencia y capacidad. Adicionalmente, los nuevos motores turbo de 1.5L y 2.0L se acoplarán a dos nuevas transmisiones automáticas de nueve velocidades. De acuerdo a GMC, el motor 2.0L turbo ofrece mayor aceleración y un mayor grado de rendimiento que el impulsor 1.5L equivalente.

Por su parte, el nuevo sistema Electronic Precision Shift de GMC ofrece más espacio en la consola central al sustituir el cambio de velocidades tradicional con opciones de engranajes controladas electrónicamente, que consisten en pulsadores intuitivos y disparadores de tracción.

Será equipo de serie par GMC Terrain 2018 el sistema Traction Select, que ofrece opciones para diferentes condiciones de manejo y que gobierna también el desempeño del acelerador. También estará disponible la opción de desconectar el sistema AWD para minimizar el arrastre y optimizar el ahorro de combustible.

GMC Terrain 2018 vista desde adentro

El rediseño total de GMC Terraín 2018 también abarca el interior, donde encontramos muchos detalles premium, como auténticas molduras de aluminio, materiales de toque sensitivo en el panel de instrumentos y en las puertas, y cancelación activa de ruido estándar, todo ello equipo de serie para este SUV.

GMC Terrain Denali también estrena interior, con un color exclusivo en las molduras, logotipos característicos, y ribetes decorativos en los asientos delanteros. Además, los clientes de Denali contarán con volante calefactable, navegación, sistema de sonido Bose de lujo de 7 bocinas y puerta trasera programable de manos libres, liftgate, todo ello como equipo estándar.

La lista de cambios prosigue con la consola central, que ahora es más grande, y que cuenta con portavasos uno al lado del otro. Asimismo, GMC Terrain 2018 cuenta con un nuevo asiento de pasajero delantero plegable y un asiento trasero plegable que permite guardar objetos más largos y que facilitan la carga. También cuenta con nuevos compartimentos debajo del área de carga para un almacenamiento más seguro.

Será de serie para este modelo el sistema de información y entretenimiento que consta de pantallas de 7 y 8 pulgadas disponibles, compatibles con Apple CarPlay y Android Auto, hotspot Wi-Fi OnStar 4G LTE estándar que puede acomodar hasta siete dispositivos móviles.

Los propietarios también pueden administrar sus vehículos de forma remota con la aplicación móvil myGMC a través de sus teléfonos inteligentes compatibles.

Amplia gama de características de seguridad

A nivel seguridad, GMC Terrain 2018 cuenta con una completa lista de equipo, basado en tecnologías adaptables que incluyen radares y cámaras que pueden alertar sobre posibles amenazas de choque, permitiéndole al conductor reaccionar y hacer cambios para posiblemente evitarlas. Los sistemas de seguridad incluyen:

· Surround Vision

· Alertas Forward Collision Alert with Following Distance Indicator

· Sistema Low-Speed Forward Automatic Braking

· Lane Keep Assist with Lane Departure Warning

· Lane Change Alert with Side Blind Zone Alert

· Alerta Rear Cross Traffic Alert

· Nuevo Safety Alert Seat

Adicionalmente, GMC Terrarin 2018 cuenta con el nuevo Rear Seat Reminder y Teen Driver. El primero alerta a los conductores para que revisen el asiento trasero al salir de sus vehículos bajo ciertas circunstancias. Por su parte, el sistema Teen Driver permite a los padres establecer controles y revisar un reporte dentro del vehículo.