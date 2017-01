BuenosDíasNYC: Aprende a esquiar en el festival de invierno

Hoy se anunció el ganador del concurso anual de diseño Corazón de San Valentín de Times Square. Esta obra -"We Were Strangers Once Too", de The Office for Creative Research-, será instalada en la famosa plaza el 7 de febrero, entre las calles 46 y 47, frente a los escalones rojos. La escultura refleja el papel de los inmigrantes en la fundación y desarrollo de Nueva York. Se compone de 33 tubos metálicos con información del censo sobre los países de origen de los neoyorquinos. La perspectiva y el color cambian según desde donde se mire la obra. #nyc #newyork #newyorkcity #timessquare

