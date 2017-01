Trump: “El muro en México va… y pronto”

El presidente electo dijo que no esperará a un acuerdo, pero los mexicanos pagarán la construcción

En menos de año y medio, el muro fronterizo entre los Estados Unidos y México comenzará a construirse, expresó el presidente electo, Donald Trump durante su primera conferencia de prensa.

“El muro va, vamos a tener ese muro, no esperaremos a negociar con México… Mike Pence (el vicepresidente electo) ya está trabajando con varias agencias para hacerlo una realidad pronto”, afirmó el republicano.

Agregó que su equipo ya ha tenido contacto con la administración de Enrique Peña Nieto, pero no hay un acuerdo específico sobre cómo se pagara esa construcción que cruzaría los 3,180 kilómetros entre ambos países.

Dijo que el gobierno mexicano es “muy agradable”, sin referirse a alguien en particular, aunque este medio ha publicado que el presidente electo había mantenido en otros momentos contacto con Luis Videgaray, nuevo Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, quien orquestó todo para que el empresario visitara México cuando fue candidato.

Incluso señaló que tiene varios empleados mexicanos que son, igual, “gente muy agradable”, que no tiene nada contra ellos, pues no tienen la culpa de lo que está sucediendo, pero ese muro se construirá.

El tema salió a colación cuando se le preguntó sobre los empleos y señaló que los acuerdos con otros países, como China, Japón y México, no son beneficiosos para los Estados Unidos.

“Cuando quieres mover tus planes a México o a otros países… puedes hacerlo a Ohio o Michigan… pero eso (en otros países) no va a pasar… Tendrás que pagar un gran impuesto en la aduana”, acotó previo a referirse al muro.

Aseguró que no quiere bloquear el crecimiento de las empresas, pero la competencia deberá ser interna, no externa.

“Puedes ir a Michigan, a Tennesse, a Carolina del Norte, a Carolina del Sur, a donde quieras, queremos competencia en el país, pero no que te lleves los empleos”, dijo.

La conferencia de prensa se realizó en la Torre Trump, donde el presidente electo ha tenido la mayoría de sus reuniones con su gabinete, empresarios y representantes de medio de comunicación desde el 9 de noviembre pasado.

Aunque el cuadrante donde se ubica el inmueble ha estado vigilado por personal de la Policía neoyorquina (NYPD), para el evento se reforzó, pues se cerró el acceso peatonal por la Quinta Avenida y se colocaron vallas entre la Avenida Lexington y las calles 56 y 57, debido a ello los representantes de medios debieron ingresar por la parte trasera del rascacielos y pasar tres cercos de seguridad, que incluyeron la revisión canina de mochilas, portafolios y maletas, así como detector de metales y marcos de rayos X.

La cita para medios fue a las 7:00 a.m. y la conferencia comenzó pasadas las 11:00 a.m., pero minutos antes, el equipo del presidente electo sacó decenas de fólderes amarillos a los que de inmediato la prensa tomó fotografías y se preguntaba si se trataban de los reportes de impuestos que Trump no ha querido liberar desde que estuvo en campaña.

El encuentro con los medios comenzó con una declaración de Sean Spicer, su vocero, quien negó del supuesto informe de Rusia con información comprometedora contra el republicano. Acto seguido, el vicepresidente electo Mike Pence presentó a Trump, quien había entrado a la sala con sus hijos Ivanka, Eric y Donald. El presidente dijo entonces que los fólderes eran los documentos que demuestran que sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr. se harán cargo de sus negocios, para evitar conflicto de intereses.

Gran parte del evento se concentró en los informes de inteligencia, momento que Trump aprovechó para reconocer que Rusia y otros países, como China, pueden intentar “hackear” los sistemas estadounidenses, y aunque reconoció nuevamente que Rusia participó en el caso de los correos del Comité Demócrata Nacional, dijo que era un socio importante en la lucha contra el terrorismo.

“Rusia nos ayuda a pelear con ISIS”, defendió.

El momento ríspido se dio con Jim Acosta, de CNN, a quien no quiso aceptarle una pregunta: “Usted me está acusando, déjeme preguntar, por favor”, pidió el reportero. “Falso periodista”, le replicó Trump y lo ignoró.

Salvo el muro con México, el tema migratorio en sí estuvo ausente, por lo que habrá que esperar el proyecto que aún “cocina” su equipo sobre el tema de las deportaciones y responder: ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?

Los temas