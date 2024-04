VIDEO: Gisele Bündchen llora frente a un policía por supuesto acoso de paparazzi

La supermodelo Gisele Bündchen se convirtió en noticia luego de ser captada en un video donde aparece llorando frente a un policía tras revelar que un paparazzi supuestamente la ha estado siguiendo desde hace meses.

De acuerdo con el portal TMZ, la brasileña fue detenida en su vehículo, en Miami, para recibir una notificación de advertencia. Sin embargo, al mostrarse visiblemente afectada, aprovechó para contarle al oficial que en las últimas semanas un paparazzi la ha estado persiguiendo de forma agresiva e incluso ha puesto en peligro su vida, pues ha manejado mal debido a que se quiere escapar de los fotógrafos.

“Estoy tan cansada. Me persiguen por todas partes. Nadie me protege. No puedo hacer nada. Solo quiero vivir mi vida”, se escucha a Bündchen decirle al policía.

Tras esta situación, el oficial le recomenda a la ex de Tom Brady que presente una denuncia formal a las autoridades, pues él argumenta que no está prohibido que le tomen fotos, pero Gisele asegura que esto en realidad ya es acoso.

“Él me acecha… Y hay más. Mira a ese tipo”, agregó la modelo.

En los últimos meses, Gisele Bündchen ha causado revuelo en redes sociales tras separarse del ex jugador de la NFL, por lo que ha sido perseguida para conocer más detalles sobre su vida privada y su supuesto romance con su entrenador de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

Brady y Bündchen se separaron en octubre de 2022 luego de varios ultimátum que ella le puso a él con respecto a su carrera deportiva, la cual le pedía finalizarla desde algunos años antes, cosa que el ex quarterback hizo hasta después.

