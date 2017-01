Cine: no se pierdan lo mejor del Dominican Film Festival

Lo mejor de las cinco ediciones del Festival de Cine Dominicano de Nueva York en un fin de semana lleno de drama, acción, denuncia social y comedia caribeña de la buena

“Fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón”, le decía Juan Luís Guerra a su República Dominicana en el “Canto a la Patria” que compuso hace diez años. Desde el corazón y no cabe duda que con esa fuerza y valentía que caracteriza a los suyos nació el proyecto Dominican Film Festival hace ya cinco años y ahora su creador y director, Armando Guareno, quiere exportar este acontecimiento cinematográfico a todo el mundo, empezando por nuestra ciudad.

Hablamos con él sobre el evento especial que ha organizado este fin de semana en el que se recogen las mejores películas que se han proyectado en los cinco años de historia de este festival.

¿Cuándo y cómo nació su idea de promocionar el cine dominicano en Nueva York?

Nació de la nostalgia y de la necesidad de la comunidad dominicana que vive aquí de poder ver las películas que se estaban proyectando en las salas de su país. Celebré una primera edición de prueba y la respuesta del público fue increíble. Hoy en día es uno de los festivales “nicho” más importantes de la ciudad. Sin ir más lejos, el año pasado casi 11,000 personas vinieron a ver nuestras películas.

¿Qué tipo de cine se puede ver en este festival?

Intento que haya un equilibrio. A mí y a muchos críticos les interesa un cine culto, películas-arte, pero también hay un gran público al que le encanta el cine popular y es el que paga las taquillas, llena las salas y el que ha hecho el festival popular. Entonces hay que encontrar un balance.

De las películas que han pasado por el festival ¿cuál es su favorita?

“A Orillas del Mar”, de Baldimir Abud, sin duda. Cuando la vi por primera vez me recordó al neorrealismo italiano. Es la historia de unos chicos jóvenes que intentan salir adelante pero el sistema los tranca. Al final caen en lo que caen muchos jóvenes de los barrios pobres, en una delincuencia obligada, empujada. Esta película es un poema cinematográfico.

¿Qué es lo más interesante que se está haciendo ahora en cine en República Dominicana?

El cine documental. Actualmente se están haciendo verdaderas obras de arte, por eso he creado una nueva sección para el festival de este año (se celebrará en julio) que se llamará “Segundo Género” y recogerá tres de los mejores documentales dominicanos que se han hecho últimamente. Estas obras retratan un problema que existe, pero sin tomar parte, sin cruzar la frontera de uno u otro lado, exponen un problema real de forma magistral.

Aunque hay muchos estilos y géneros diferentes, ¿hay algo que caracterice al cine dominicano?

Lo había, era la comedia. Ahora está habiendo más diversidad, pero la comedia siempre ha sido el género favorito en la República Dominicana. La última que se estrenó allá ha llegado a más de 275,000 personas, algo absurdo para un país latinoamericano.

¿Un cineasta dominicano lo tiene más complicado que otros en este país?

En Estados Unidos todos los latinos lo tenemos complicado. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen y es la Ley de Cine. Es un decreto nacional que existe en todos los países menos este, por el que los gobiernos apoyan a los cineastas con fondos públicos y en República Dominicana la tenemos vigente desde hace cinco años y por eso la producción ha crecido de forma espectacular. De ser un país que filmaba una película al año hemos pasado a ser uno que cerró el año pasado con 37 producciones.

¿Hay muchas mujeres en el panorama cinematográfico dominicano?

Las mejores. Tenemos muchas directoras y productoras buenísimas. Por ejemplo Laura Guzmán, que hizo la película “Dólares de Arena” (se proyecta este sábado 14 de enero a las 2 pm en Comisionado de Cultura Dominicano en USA 41 West 145th Street, segunda planta); Leticia Tonos, que hizo La Hija Natural y Cristo Rey y también muchas documentalistas, como Yanillys Pérez, que ha ganado en el festival de cine de Toronto con su documental “Jeffrey”.

¿Cómo cree que afectará el cambio de presidente al cine latino?

Yo creo que el cambio no nos va a afectar en nada porque Estados Unidos no tiene fondos para cineastas, no los ayuda de ninguna manera. El cine latino se hace fuera de este país.

En detalle

¿Qué? Lo mejor del Festival de Cine Dominicano

¿Cuándo? Del 13 al 15 de enero

¿Dónde? Comisionado Dominicano de Cultura (541 W 145th St ., Manhattan)

Entradas y más información: www.dominicanfilmfestival.com