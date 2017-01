Lo que dijo el periodista atacado por Trump luego de controversial conferencia de prensa

Jim Acosta, periodista de la cadena estadounidense CNN, se convirtió en la noticia durante el encuentro con medios en NYC

Jim Acosta es uno de los periodista estrella de la cadena estadounidense CNN y hace ya años que trabaja como corresponsal en la Casa Blanca. Durante los ocho años de administración de Barack Obama , estuvo allí, en cada despacho de prensa, en cada conferencia que el mandatario o alguno de sus colaboradores brindó.

Sin embargo, jamás vivió lo de ayer, cuando fue increpado por el futuro presidente de la nación, el republicano Donald Trump, que lo acusó de hacer mal su trabajo, de mentir, de desleal.

“Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Callate, callate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de preguntar. Ustedes divulgan noticias falsas”, fue lo que dijo el magnate cuando Acosta quiso hacerle una pregunta en la rueda de prensa en Nueva York.

Después de este momento, Acosta contó su versión de los hechos y aseguró a la CNN que el vocero de Trump, Sean Spicer, lo amenazó con echarlo del lugar si intentaba una vez más hablar con el futuro mandatario.

“Luego de que pregunté y hasta demandé que nosotros podíamos hacer una pregunta, Sean Spicer, el futuro secretario de prensa, me aseguró que si lo intentaba de nuevo me iba a expulsar de la conferencia”, admitió Acosta a sus pares.

En el arranque de su discurso, Trump atacó de forma dura y directa tanto a la cadena CNN como el portal de noticias BuzzFeed. Por ello, el corresponsal en la Casa Blanca le había dicho al magnate: “Señor presidente electo, dado que está atacando a nuestra organización, ¿puede darnos una chance de hablar?”. Fue entonces que el republicano replicó con énfasis: “Tú no, tú no. Tu medio es terrible. Cállate, cállate. No seas maleducado. No te voy a dar el turno de preguntar. Ustedes divulgan noticias falsas”. “Eso no es apropiado”, respondió Acosta, que en ningún otro momento de la conferencia pudo hablar.

“Me pareció que era justo tener una oportunidad de hacer una pregunta si nuestra organización de noticias iba a ser atacada”, se sinceró el reportero.

Trump se enfrentó a CNN por hacerse eco de un informe elaborado por un exespía británico, publicado íntegramente por la web Buzzfeed, que detalla supuestos contactos del equipo de Trump con el Kremlin, espionaje de Rusia a Trump y la posibilidad de que la información sea utilizada para chantajearle durante su presidencia.

La oficina del presidente electo ha negado categóricamente el contenido y la veracidad del informe de inteligencia, al tiempo que el presidente electo aseguró que publicar información de inteligencia filtrada es “antes que nada ilegal”.