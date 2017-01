LadyNoMeAlcanza Diputada mexicana se queja de su sueldo

Legisladora del PRI recibió fuertes criticas en las redes sociales

México – Ya ni la burla perdona una diputada del Partido Revolucionario Institucional que afirma que su sueldo mensual de más de 60 mil pesos (unos $3 mil) no le alcanza para cubrir sus gastos, cuando muchos trabajadores en el país sobreviven con unos cuatros dólares al día.

Es el caso de Susana Corella Platt, legisladora de Sonora que durante una entrevista afirmó que el dinero que gana como legisladora no es suficiente para cubrir los gastos de su transporte, por lo que apodada en la redes sociales como #LadyNoMeAlcanza.

Las declaraciones de la diputada priista se dieron durante una entrevista a la radiodifusora Guaymas FM 105, en la cual expresó su molestia por sus percepciones.

La entrevista fue grabada en video y difundida en redes sociales, donde las criticas no se hicieron esperar.

En el video se escucha cómo la legisladora de Sonora se queja abiertamente del recorte anunciado por la Cámara de Diputados como parte de sus medidas de austeridad ante la crisis económica y el aumento de los precios de las gasolinas.

“Van a quitarnos algunos de los pues no sé qué beneficios. A nosotros no nos dan vales de gasolina, nosotros pagamos nuestro traslado”, aseguró la Diputada.

La diputada dijo que ella ponía dinero de su bolsillo para cubrir los gastos de traslados en avión, pues con su sueldo no era suficiente para cubrir este tipo de gastos.

@j3551ca_13 @SinEmbargoMX @susanacorellap // seguramente mantiene a su familia zangana y paria, del dinero del los mexicanos, pinche 🐀 de 💩 — SFC@ (@Carbajal27Sf) January 17, 2017

“¿Qué? ¿Qué voy a regresar? No te estoy diciendo que no me alcanza, me ponen dinero”.

La diputada recibió fuertes criticas en las rede sociales ya que los internautas le recordaron el recordaron el bono navideño de 500 mil pesos que recibieron los legisladores el pasado mes de diciembre.

@SinEmbargoMX @susanacorellap /Pinche cinismo de 🐀,no te alcanza $150,000 mensual, 💪🏿 tu madre, y los 80 millones de pobres, les alcanza?🐀🐀🐭 — SFC@ (@Carbajal27Sf) January 17, 2017