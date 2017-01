Con “Logan”, Hugh Jackman colgará las garras de Wolverine para siempre

Tras 17 años interpretando al famoso personaje, el actor le dirá adiós después de este último filme

Es el fin. No hay marcha atrás. Tras 17 años interpretando a Wolverine en la gran pantalla, Hugh Jackman “ha colgado las garras” del personaje para siempre y quiere despedirse por todo lo alto con “Logan”, según dijo a Efe el director de la cinta, James Mangold.

“Las colgó para siempre. No se volverá a acercar a ellas. Ha terminado“, admitió el cineasta neoyorquino de 53 años, que dirigió a Jackman en “The Wolverine” (2013).

El actor australiano ha encarnado al personaje en “X-Men” (2000), “X-Men 2” (2003), “X-Men: The Last Stand” (2006), “X-Men Origins: Wolverine” (2009), “X-Men: First Class” (2011), “The Wolverine” (2013), “X-Men: Days of Future Past” (2014), “X-Men: Apocalypse” y, finalmente, “Logan” (2017).

“Ha sido una etapa fantástica, mucho más duradera que cualquier otra relación cinematográfica entre un actor y un personaje de envergadura, ya sea James Bond o Batman. No ha habido nunca una simbiosis similar. Ni Ryan Reynolds lo convencerá para rodar algo con Deadpool“, añadió entre risas el cineasta.

En la cinta, cuyo nuevo tráiler fue lanzado hoy, un envejecido Wolverine, que recuerda a William Munny (Clint Eastwood en “Unforgiven”), debe proteger con la ayuda del profesor X (Patrick Stewart) a Laura, una niña mutante (la española Dafne Keen) perseguida por una organización criminal.

“Supe que quería retomar el personaje cuando dimos con la idea adecuada”, explicó Mangold. “Hugh y yo buscábamos una historia que nos permitiera decir algo nuevo, algo humano. No quería hacer simplemente otro gran espectáculo de efectos visuales”, agregó.

La proliferación de películas sobre superhéroes ha hecho, en opinión de Mangold, que se estén convirtiendo “en una fórmula predecible donde ves volar millones de dólares en la pantalla”.

“Pero yo, personalmente, me aburro viendo edificios explotar, tsunamis que lo arrasan todo, planetas colisionando… Mi cabeza no aguanta eso”, declaró.

“Son películas vacías. Las historias que más me han marcado son las que logran emocionar. Y lograr eso en una cinta de superhéroes es complicado, pero queríamos intentarlo. Queríamos algo real, impredecible, adulto y humano“, manifestó.

Como se puede apreciar en el tráiler y en los 40 primeros minutos del filme, a los que ha tenido acceso Efe, “Logan” promete acción a raudales y violencia a granel dentro de un contexto oscuro y crepuscular.

“Desde luego no es para niños de 12 años. No pretendemos vender figuritas, juguetes o cómics con la película. Queremos enganchar al espectador con una película serie sobre un superhéroe de mediana edad”, indicó Mangold.

“Hugh no iba a subirse al carro de nuevo a no ser que fuera un proyecto provocador. Cuando uno no para de hacer secuelas, siente que son como hacer varios capítulos de una serie de televisión. Y no queríamos eso. ‘Logan’ es una cinta independiente. Incluso si no has visto las películas de ‘X-Men’, tiene su propia lógica interna“, sostuvo.

El actor de “Narcos” Boyd Holbrook (“una de nuestras mayores estrellas emergentes”, indicó Mangold), Stephen Merchant (“pone el humor y la pausa”), Richard E. Grant y Elizabeth Rodríguez completan el reparto.

Pero la revelación de la cinta promete ser la pequeña Dafne Keen.

“Su papel crece y se expande tras los primeros 40 minutos. Creo que la gente alucinará con ella. Para que la historia fuera redonda debía encontrar a la niña ideal. Buscamos por todo el mundo. Sin la persona adecuada, naufragaríamos”, admitió el realizador.

Mangold buscaba a una niña de unos 11 años, con aspecto latino -parte de la acción transcurre en la frontera mexicana-, que hablara español y que se pudiera desenvolver con potentes escenas de acción.

“Es una actriz brillante”, valoró.

POR: Antonio Martín Guirado