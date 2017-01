Video: Gerard Pique se divierte haciendo de peluquero con Shakira

La pareja volvió a hacer gala de su estrecha complicidad y su sentido del humor en las redes sociales

Aunque una estrella de su categoría podría tener a su disposición a los estilistas más reputados de todo el mundo, la cantante Shakira no tuvo reparo alguno en permitir que fuera su pareja y padre de sus dos hijos, el futbolista Gerard Piqué, quien se encargara recientemente de lidiar con su rubia cabellera y, de paso, documentar tan curiosa iniciativa a través de su perfil de Instagram.

“¡Este sí que es un lavado de cabeza! ¡Y él es el mejor del mundo!“, escribió la estrella del pop en tono jocoso para describir el divertido vídeo que ha compartido en su perfil de la red social, en el que ambos no pueden contener las risas al poner en evidencia la brusquedad con la que el catalán ejerce de improvisado peluquero.

Éste sí que es un lavado de cabeza!! Y él es el mejor del mundo!! / Now this is a proper shampoo–and he's the best in the world! Shak Un vídeo publicado por Shakira (@shakira) el 21 de Ene de 2017 a la(s) 1:30 PST

A pesar de los fatídicos resultados de tan llamativa sesión de cuidados capilares, el tono humorístico de la grabación pone ante todo de manifiesto la buena química que siempre ha existido entre los dos enamorados, quienes ya han protagonizado en el pasado escenas similares en las que, por lo general, es el defensa del FC Barcelona quien gasta alguna que otra broma pesada a su amada.

Sin ir más lejos, poco antes de la llegada de la Navidad, Piqué publicaba en sus redes un vídeo en el que, en primer lugar, convencía a la artista de que acercara su rostro al postre con el que pondrían el broche de oro a una cena entre amigos para apreciar mejor su olor, lo que le sirvió en último término para aplastárselo en la cara.

Y por el amor y la familia / And thanks for love and family! Una foto publicada por Shakira (@shakira) el 24 de Nov de 2016 a la(s) 11:38 PST

Al margen del entretenimiento que proporcionan a sus respectivos admiradores gracias a su presencia virtual, lo cierto es que Shakira no pudo verse acompañada por su apuesto compañero sentimental durante su reciente viaje a Suiza, donde no solo se dirigió a todos los presentes en el Foro Económico Mundial de Davos para reclamar a los gobernantes mayores niveles de inversión para combatir la pobreza, sino que también protagonizó productivos encuentros con figuras tan destacadas como la del ex primer ministro británico Gordon Brown, la reina Matilde de Bélgica o el famoso chef Jamie Oliver.

“Con Gordon Brown hablando sobre los próximos pasos a seguir para garantizar más financiación para proyectos educativos”, escribía en una de sus publicaciones sobre el evento.