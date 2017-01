Jorge Viera: “Cuando me he peleado contra mi destino, he fracasado”

Despierta América dedica un reportaje al presentador de noticias de Univision Nueva York

Con motivo de que cumplió tres años como presentador del noticiero local de Univision Nueva York -donde sustituyó a Rafael Pineda después de cuatro décadas-, el show de Univision Despierta América le dedicó un reportaje a Jorge Viera, columnista colaborador de El Diario.

Viera, que el pasado año lanzó el libro “De todo menos perfecto” en el que relata los pasajes más importantes de su vida, cree que dios lo escogió para ser periodista.

“Cuando me he peleado contra mi destino, he fracasado”, dice en la entrevista. “Cada vez que he tratado de hacer otra cosa que va en contra del propósito que creo que dios tiene para mí, las cosas no me han funcionado”.

También habló de su síndrome de déficit de atención, diagnosticado desde que era niño, y de su familia. Aquí puedes ver el video que relata la carrera profesional de Viera: