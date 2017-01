Protesta en Filadelfia: “Este es el primer día de lucha”

Un muro humano protestó en Filadelfia en una muestra de resistencia contra las medidas de Trump, mientras el Presidente atendía en esa ciudad una conferencia de su partido

“Éste es el primer día de lucha”, decía este jueves Plácida García, de la organización Haciendo Camino Nueva York (MRNY). Y aunque no era en realidad la primera vez que esta mujer que lleva 16 años en esa organización salía a la calle con pancartas y reivindicaciones, en el autobús que la llevaba desde Queens a Filadelfia para manifestarse contra Donald Trump explicaba que en esta ocasión se siente “como si se abriera un nuevo capítulo y lo anterior no valiera”.

En esa histórica ciudad, en la que se decidió el nacimiento de Estados Unidos, se reunía el Partido Republicano y el Presidente para trazar estrategias y formular las alternativas al Obamacare. Y hasta allí llegaron los manifestantes de varias ciudades del país.

El plan inicial era protestar contra el desmantelamiento del Obamacare, pero en la semana que lleva Trump en la Casa Blanca los que se sienten agredidos por sus acciones ejecutivas son tantos que en la plaza Thomas Paine se mezclaron las consignas a favor de la Ley de Salud junto con el apoyo a los inmigrantes, a las mujeres, a la comunidad negra, el rechazo al muro fronterizo, a las prohibiciones a los musulmanes y los refugiados, además de la protesta contra los oleoductos de Keystone y Dakota del Norte.

Trump consiguió unir ayer en la protesta a miles de personas. Latinos, musulmanes, blancos, negros, ancianos y jóvenes, enfermos, religiosos y laicos que le gritaron “somos el voto popular”.

Olga Armas, peruana y residente en Elizabeth, en New Jersey, estaba satisfecha de formar parte “de una sola voz”. Madre de una ‘dreamer’ explicaba que oír a Trump el miércoles confirmando que se construiría el muro y que quiere deportar a inmigrantes “es muy duro”. “No sabemos qué significa para él que alguien sea un delincuente”, decía lamentando el hecho en sí, además de la inseguridad jurídica que se siente.

“¿Miedo?, un poco pero quiero que haya esperanza”, decía Armas.

Hay mucho miedo

Algunos de las personas de MRNY decidieron en el último momento no montarse en el autobús porque como explicaba Bianey Garcia, organizadora LGBT de esta organización, “muchos sienten miedo de dejar Nueva York, donde se sienten seguros”. Una residente de Queens que participó en la marcha explicaba que los inmigrantes que no tienen documentos se han quedado en casa para evitar problemas.

Su lugar lo ocuparon personas como Brion Shaffler, residente en el sur de Filadelfia. Este joven sostenía una pancarta en la que se leía: “Orgulloso de vivir en una ciudad santuario”. Shaffler decía que Trump está amenazando a sus vecinos y amigos. “Yo no era la persona más progresista en materia de inmigración pero vine a vivir a Filadelfia y te encuentras con la cara humana de la inmigración y entonces es personal”.

Cerca de él marchaba Katherine Pyle, también de Filadelfia, con una pancarta contra el muro de división con México. “Es ridículo, un acto de bravuconería”, decía de esta separación. Pyle explicaba que ha trabajado durante años en Latinoamérica y el muro “está muy lejos de lo que somos como país”, además que celebró que el presidente de Mexica decidiera este jueves no viajar para reunirse con Trump. “Es fantástico que no venga, hay que trazar líneas en el suelo y no pasarlas, en este punto, la gente tiene que decir no, otros líderes tienen que decir no”.

“No es el momento de negociar”, decía Bianey Garcia. “Los mexicanos estamos dolidos y Enrique Peña Nieto no tiene que venir a negociar algo que no tiene fundamento”, razonaba.

García se sentía arropada este jueves porque el ataque a los refugiados, a los inmigrantes, a la comunidad LGBT, “a todos, está creando un movimiento grande. Vamos a ser más fuerte que nunca y vamos a estar unidos”, sentenciaba.

Se crea un movimiento

Antonio Alarcón, un beneficiario de DACA de 22 años daba fe de que la gente se estaba uniendo “porque estamos todos en el mismo bote, se está haciendo un muro de fuerza que no se va a morir en dos meses. Trump se va a cansar de nosotros”

Placida Rodríguez estaba convencida de que unidos todos “se hará la diferencia” y así lo espera porque tiene miedo a las deportaciones, a las separaciones de familias y el bullying en los colegios. “Estamos oyendo cosas muy tristes de los niños y algunos tienen miedo de volver a casa después del colegio y no encontrar a sus padres”. Rodríguez dice que muchas personas lamentan no haber registrado a sus hijos en los consulados y obtener doble nacionalidad porque eso puede complicar mucho el futuro de las familias en caso de deportaciones.

“Y si esta situación no la paramos, mucha gente va a irse va a haber muchos desplazamientos”, lamenta.