Agentes fronterizos contentos con órdenes de Trump porque “pueden hacer su trabajo”.

Sindicatos de ICE y Patrulla Fronteriza satisfechos con cambios de Trump, mientras activistas temen "mano libre" para ellos, sin ningún coto de parte del gobierno en Washington a violaciones de derechos civiles y excesos.

Las órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump cambiando reglas y prácticas hacia inmigrantes y refugiados han causado mucho revuelo y protestas, pero al parecer han “levantado el ánimo” de los agentes fronterizos y de inmigración porque les permite “hacer su trabajo”.

Un comunicado conjuntamente emitido por los sindicatos que representan a los agentes de dos agencias migratorias: la Patrulla Fronteriza (BP) y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), indica que los empleados federales de estas agencias apoyan las medidas de Trump con entusiasmo.

Los agentes, se indica, “apoyan y aprecian la acción rápida y decisiva del presidente Trump para mantener al pueblo estadounidense a salvo y permitir que las fuerzas del orden cumplan su cometido”.

“Aplaudimos las tres órdenes ejecutivas que ha emitido hasta la fecha, y estamos seguros de que harán que Estados Unidos sea más seguro y más próspero. La moral entre nuestros agentes y oficiales ha aumentado exponencialmente desde la firma de las órdenes”, agregó el comunicado de los dos sindicatos, que también fueron entusiastas partidarios de Trump durante la campaña.

El Concilio Nacional de ICE representa a 7,600 oficiales, agentes y empleados de ICE en todo el país, y el Concilio Nacional de Patrulleros Fronterizos representa a 18,000 agentes federales que trabajan en la frontera y el interior del país (así como aeropuertos) bajo la agencia CBP (Customs and Border Protection).

¿Mano libre a agentes migratorios?

Este entusiasmo, sin embargo, abre una interrogante entre inmigrantes y grupos que se dedican a su defensa: ¿tendrán los agentes migratorios total mano libre bajo el gobierno de Donald Trump? Y ¿Qué significará esto en la práctica de agencias, como la Patrulla Fronteriza y los agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) que en el pasado ya han sido acusadas de abusos y poca transparencia pública?

De hecho, como se reportó este fin de semana, algunos agentes de CBP en los aeropuertos ignoraron las órdenes judiciales de suspender el arresto de ciertos viajeros de 7 países musulmanes, lo que generó críticas y el llamado de la organización Common Cause a que se suspenda el voto de confirmación del procurador Jeff Sessions

Christian Ramirez, director de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, dijo que era muy lamentable que el Presidente Donald Trump haya emitido estas ordenes, particularmente cuando ninguna de las agencias relevantes tiene un director permanente sino uno interino.

Agregó que las declaraciones de los sindicatos que representan a los agentes “no ayudan”.

“Es reprobable, lanzan estas órdenes sin tener a un Comisionado del CBP, ni jefe de ICE y después de haber hecho renunciar al jefe de la patrulla fronteriza”, dijo Ramírez. “Estos sindicatos tienen que recordar que aunque tengan opiniones personales ellos no deben aplicar las políticas migratorias como les de la gana”.

“Todo esto está generando zozobra en región fronteriza ya que esto le da luz verde a las agencias a que hagan lo que se les pegue la gana sabiendo que el gobierno los va a respaldar”, dijo el activista.

Los grupos están preocupados sobre el futuro accionar de agentes de CBP, no sólo en las puertas de entrada, sino en las comunidades cercanas a la frontera.

Los dos sindicatos en cuestión han apoyado políticamente a Trump y sus líderes se han aliado políticamente con los congresistas y grupos más favorables a leyes restrictivas contra la inmigración. En muchas ocasiones argumentaron que las prioridades establecidas por el presidente Barack Obama y programas como DACA y otros, “no les permitían hacer su trabajo” para proteger las fronteras estadounidenses.

Trump se jactó muchas veces del apoyo de ICE y la Patrulla Fronteriza (el lo decía así, aunque el apoyo formal vino de sus sindicatos, no de las agencias en sí, que no pueden hacer endosos políticos porque pertenecen al gobierno). Algunos reportes indicaron que el apoyo de estas agencias fue decidido por sus líderes y no por todos sus agentes, ya que no hubo una votación interna para decidirlos.

Los hombres y mujeres de ICE y de la Patrulla Fronteriza trabajarán incansablemente para mantener a los delincuentes, terroristas y amenazas de seguridad pública fuera de este país, que sigue siendo el objetivo número uno del mundo – y las acciones del Presidente Trump ahora nos capacitan para cumplir esta misión salvadora , Y de hecho salvará miles de vidas y miles de millones de dólares.

El comunicado fue emitido antes del desorden en los aeropuertos ocurrido esta semana, en donde se vivió el caos de la aplicación de una nueva medida presidencial que restringió la entrada de extranjeros provenientes de siete países de población mayormente musulmana.

