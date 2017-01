Mira con qué soñaba William Levy en sus años de juventud

Antes de iniciar una prometedora carrera como modelo que desembocaría en un inesperado salto a Hollywood, el cubano tenía otra meta

Aunque su faceta interpretativa y, de forma más concreta, su participación en la nueva entrega de la saga ‘Resident Evil’ le ha dado la oportunidad de ponerse en la piel de un improvisado justiciero, lo cierto es que el actor de origen cubano William Levy ya aspiraba en sus años de juventud a convertirse en todo un “héroe” en la vida real por medio de un hipotético trabajo como bombero que, finalmente, nunca se llegó a materializar.

“Reconozco que a veces tengo demasiado temperamento, pero por otro lado también me gusta la idea de poder ser un héroe. Me gusta eso de salvar vidas. De hecho, en un momento de mi vida quise ser bombero, pero gracias a Dios acabé siendo actor“, reveló aliviado en conversación con la revista Latina.

Semejante confesión viene ligada a sus intentos de establecer paralelismos entre su propia personalidad y la del personaje al que da vida en la nueva película basada en los videojuegos de ciencia ficción, un solitario y malhumorado superviviente de una invasión zombie que se ve obligado a cooperar con la protagonista -interpretada por Milla Jovovich- para salvar el mundo.

“No me parezco mucho a Christian en el sentido de ser problemático como él, aunque en ocasiones me haya metido en líos. Lo que sí compartimos es esa reticencia a confiar en cualquiera. Creo que en mi vida he tenido experiencias que me han enseñado a no confiar ciegamente en los demás y a no desarrollar demasiado afecto por la gente hasta que sean dignas de mi confianza“, aseguró en la misma conversación.

Consciente de que su trabajo en la famosa franquicia podía ayudarle a apuntalar su presencia en la meca del cine, el intérprete de Miami se esforzó al máximo para exhibir todo su talento durante el rodaje y tampoco dudó en interiorizar todas las lecciones que le brindó el hecho de compartir pantalla con una de las actrices más experimentadas del cine de acción.

“Sinceramente, ni siquiera me importaba el tipo de personaje que fuera a encarnar en la película, vi que podía suponer una gran oportunidad para mi carrera y la tomé directamente y casi sin pensarlo. Además fue muy divertido trabajar con Mila. Es una gran persona y por supuesto una actriz muy solvente, como el resto del elenco. Pero además es muy humilde, muy simpática, y se encargaba de cuidar a todos aquellos que trabajaban con ella. Me dio un caluroso recibimiento y me hizo sentir como en casa”, confesó a la citada publicación.