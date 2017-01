Trabajadores de construcción exigen al Concejo que apruebe paquete de leyes para salvar vidas

El Comité de Vivienda y Edificios realizó una audiencia sobre las 21 iniciativas que componen la llamada “Acta de Seguridad del Trabajador de Construcción”

Los trabajadores de la industria de construcción en Nueva York no están dispuestos a que haya una muerte más en la ciudad por falta de medidas de seguridad de parte de los patronos, ni que haya atropellos y abusos hacia obreros indocumentados o contra quienes no pertenezcan a una unión sindical. Mas de 30 muertes en dos años son suficiente.

Ese fue el mensaje claro que cientos de ellos enviaron este martes a las afueras del Concejo de la Ciudad, donde tuvo lugar una audiencia sobre 21 propuestas de ley que de ser aprobadas promovería cambios sustanciales a la industria y elevaría las penalidades a patronos y firmas constructoras que pongan en riesgo la vida de sus empleados.

“Necesitamos que se aprueben esas leyes ya porque es un asunto de vida o muerte”, aseguró el dominicano Martin Taveras, miembro de la unión sindical Local 28, a quien no le importaron ni la nieve ni el frío intenso que sacudió a la Gran Manzana para manifestarse. “Los últimos cuatro trabajadores muertos no eran miembros de ninguna unión. Por eso es urgente que haya unidad en las leyes para que todos los trabajadores pertenezcan a uniones que los defiendan, reciban protección y entrenamiento, al igual que respeto para sus familias, si algo sucede”.

El trabajador recordó la muerte de su colega Lisandro Ramos, ocurrida a finales del año pasado cuando cayó al vacío de un edificio en Manhattan, y aseguró que no es justo que en Nueva York se repitan historias tan dolorosas.

“Nosotros ayudamos a la familia de Lisandro y es muy duro ver que ellos no recibieron ni un centavo de los empleadores, porque no tenía protección; eso tiene que parar. Hay mucho abuso con los trabajadores de la construcción que no tienen soporte”, dijo. “Si uno se muere, ellos lo único que hacen es que al otro día salen a la calle, buscan a otro y lo reemplazan. No les importan sus vidas”.

El peruano Juan Montalvo, quien trabaja 10 años como constructor, agradeció que el Concejo haya empezado a entender que es necesario endurecer las leyes de protección en favor de los trabajadores de construcción para que no haya más fatalidades y pidió aprobar la llamada “Acta de Seguridad del Trabajador de Construcción”.

“A veces nos ponen a trabajar en condiciones muy peligrosas, sin los equipos necesarios y uno por pura necesidad arriesga la vida, pero el precio es muy alto”, comentó el trabajador, al tiempo que dijo que es tal el abuso por parte de muchas compañías constructoras, que recibiendo hasta $80 dólares por hora por cada empleado, a aquellos que no tengan protección sindical les pagan lo que quieran.

“Uno con un sindicato recibe más o menos $40 la hora y beneficios, pero a mí me llegaron a pagar hasta a $12 la hora por no tener papeles y vi a varios ‘patas’ (amigos) que quedaron jodidos”, comentó.

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Nueva York aseguró que la situación de los trabajadores de la industria de construcción en Nueva York es tan preocupante, que entre el 2011 y el 2015 un total de 55 empleados perdieron la vida.

“En los pasados dos años calendario, cada dos o tres semanas una familia de la ciudad de Nueva York llora la pérdida de un ser querido. Las muertes de los obreros de construcción en accidentes pueden ser prevenidas”, asegura ese organismo.

El concejal Rafael Espinal, quien estuvo en la audiencia, manifestó que apoya plenamente el paquete de medidas en favor de los trabajadores y mostró su respaldo hacia las uniones sindicales también.

“Ha habido 464 muertes de trabajadores de construcción en 10 años y eso es inaceptable. Los trabajadores se han caído de lo alto en proporciones alarmantes y es tiempo de hacer algo”, comentó Espinal. “Debemos tomar estos pasos para asegurar que los trabajadores neoyorquinos que ponen sus vidas en la línea para construir el horizonte que tanto queremos, tengan protección adecuada”.

Asimismo, la presidenta del Concejo, Melissa Mark-Viverito, comentó que entiende que sobre el paquete de protección a los trabajadores habrá divisiones en posturas, pero pidió que se tome en cuenta que lo más importante es proteger vidas.

“Habrá desacuerdos sobre lo que la Ciudad necesita hacer y sobre lo que la Ciudad debe hacer, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que ya hemos visto demasiados accidentes y hemos visto demasiadas vidas destruidas”, dijo la líder política. “Esto no puede seguir pasando”.

La puertorriqueña agregó que también es fundamental que se protejan los derechos de los residentes de las zonas donde se adelantan las múltiples obras que hay en la Gran Manzana.

“No podemos pagar por ese progreso con las vidas de la gente que construye esta ciudad. Ni tampoco podemos pagar por eso con la vida de la gente que vive y trabaja cerca de los sitios de construcción. Tenemos que hacer las construcciones más seguras para todos los neoyorquinos”, agregó.

El colombiano Edwin Agredo, quien trabaja hace 12 años en la industria, comentó que lo mejor de las nuevas leyes, si son aprobadas es que le da igualdad a todos.

“Todos los trabajadores debemos tener los mismos derechos y estar protegidos igualmente para que no se sigan aprovechando de quienes no tienen papeles o quienes no están en la unión”, dijo, mientras que el dominicano Jordan Barcacel pareció resumir el espíritu de las iniciativas legislativas en una frase: “Protección, protección, protección… eso es lo único que estamos pidiendo”.

Muertes de trabajadores de construcción