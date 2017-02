En este lugar, las mujeres ejercen los cargos públicos más altos

Puede que Hillary Clinton no haya roto el mayor tabú laboral para las mujeres. Y las mujeres globalmente ocupan todavía un magro porcentaje de los puestos en el sector público. Pero hay un país caribeño en el que las mujeres nadan contra la corriente global.

En diciembre pasado, fue elegida por primera vez una mujer como primera ministra del pequeño territorio británico de Turcos y Caicos. Se trata de Sharlene Cartwright-Robinson.

Las mujeres también ocupan el cargo de vicegobernadora, fiscal general, magistrada principal de la corte y cinco de los siete ministerios del gobierno, entre otros.

De hecho, ante el predominio absoluto de las mujeres, ahora en nombre de la igualdad de género se hacen esfuerzos por animar a hombres a que se postulen para esos cargos.

El Departamento de Asuntos de Género en las islas, tradicionalmente dedicado a ayudar a las mujeres, está ahora dirigiendo su atención a ayudar a muchachos de la secundaria a “enfocarse mejor para tener cargos de responsabilidad en la sociedad”, dice la vicegobernadora Anya Williams.

Eso incluye todo, desde conmemorar el Día del Hombre hasta campamentos de verano que les enseñan a los jóvenes destrezas vocacionales.

Éxito

¿Y cómo fue que las mujeres de Turcos & Caicos lograron lo que otras apenas sueñan?

Cartwright-Robinson, cuyo partido PDM ganó ampliamente las elecciones del pasado 15 de diciembre asegura simplemente que ella era “el mejor hombre para el cargo”.

Haciendo campaña con un programa de justicia social y transparencia, le ganó a otros 52 candidatos. Su triunfo le puso fin a 13 años de gobierno del partido PNP, cuyo ex líder Michael Misick afronta un juicio por corrupción.

Cartwright-Robinson dice que sus ocho años de experiencia parlamentaria fueron buena preparación para el cargo.

“Puede que haya uno o dos pastores que todavía creen que las mujeres no pueden liderar. Pero debido al trabajo que he hecho en los últimos años, no me veían como una mujer sino como una persona que podía desempeñar bien el cargo”, le dice a la BBC.

“Toque personal“

Cartwright-Robinson cree que las mujeres tienen talentos especiales para la posición.

“Las mujeres prestan más atención a los detalles y traen ese toque personal. Estamos ocupando posiciones que nunca antes habíamos tenido y nos está yendo muy bien”, señala.

Pero añade que nunca fue fácil llegar allí. “Yo felicito a las mujeres que están rompiendo los techos de cristal. Estos recientes nombramientos revelan un nivel de madurez en mi país del que todos podemos sentirnos orgullosos”.

Rhondalee Braithwaite-Knowles describe el número de mujeres poderosas en estas islas como “notorio”.

En febrero de 2014, Braithwaite-Knowles se convirtió en la primera Fiscal General de las islas luego de un proceso de selección abierto que incluyó a aspirantes de todo el mundo.

“Hay muchas mujeres muy fuertes en las islas Turcos y Caicos que juegan papeles importantes, que son muy activas en la sociedad cívica y muy importantes en el mundo corporativo y en el gobierno”, explica.

De los 17 jóvenes de las islas Turcos y Caicos que en este momento estudian en el extranjero para ser abogados, 14 son mujeres.

“Es una dinámica interesante”, asegura. “He encontrado en mi vida profesional que las mujeres tienen más inteligencia emocional que es muy útil cuando se están resolviendo disputas”.

Braithwaite-Knowles señala que aunque nunca ha sido víctima de discriminación, la han tratado de manera “condescendiente“.

“A veces parece que tuvieras que probar tu valía y demostrar que estás en esa posición por la calidad de tu trabajo. Con hombres de mayor edad en posiciones de poder, tu género puede ser una distracción para ellos pero eventualmente ignoran el hecho que seas una mujer”, opina.

“Sin barreras“

La Fiscal agrega que es difícil cumplir con el cargo y con el hecho de ser una mujer casada con un hijo de 7 años. “Pero las mujeres son versátiles”.

La vicegobernadora Williams es otro caso de éxito. Su cargo en donde ocupa el segundo lugar detrás del gobernador nombrado por Londres, John Freeman, también estaba abierto a candidatos de todo el mundo.

Ocupantes anteriores del puesto habían sido nombrados directamente, sin un proceso abierto de selección.

Williams, cuyo trabajo incluye la supervisión de los 1,700 empleados del gobierno, tomó juramento como miembro del gabinete por segunda vez este 21 de diciembre.

Le dice a la BBC que las mujeres llevan mucho tiempo ocupando cargos prominentes en este país de 35,000 personas, especialmente en los campos de la educación, la medicina, la política y el gobierno.

“En las islas Turcos y Caicos no veo barreras a la movilidad ascendente”, exclama.

Pero advierte: “Aunque ha sido muy bueno tener mujeres en tantas posiciones de poder, como madre de un niño pequeño debemos también garantizar que nuestros hombres jóvenes se sientan motivados y se les ofrezcan oportunidades laborales también, para que tengamos una sociedad con equilibrio de género”.

