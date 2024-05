¿Otras dos famosas salieron de ‘Top Chef VIP 3’? ¿Qué está pasando en el reality show de Telemundo?

Este viernes anunciaron la salida de Mark Tacher del reality show ‘Top Chef VIP 3’, por razones que aún no quedan claras. La noticia ha sido bastante sorpresiva para los seguidores del programa, pues en apenas una semana los momentos controversiales ya llegaron a la competencia culinaria más famosa de la televisión hispana en los Estados Unidos.

En la cuenta en Instagram de Telemundo compartieron la noticia: “Hoy Mark Tacher abandona la competencia ¡Levanta la mano si lo extrañarás!”.

Los usuarios reaccionaron con cientos de mensajes, en los que se mostraron impresionados por el anuncio, pero sobre todo por la falta de detalles.

“Me tomó por sorpresa, lo estaba viendo por él”, “Deberían decir el porqué renunció, pero la verdad no ponerlo como culpable de algo que no es. Apoyo total a Mark Tacher”.

Pero, tal parece que no ha sido el único en apartarse del reality show, ya que en las redes sociales de Telemundo se preguntan por otras dos participantes: Daniela Castro y Patricia Navidad.

El público se hace las preguntas luego de que no aparecieran en el capítulo de este viernes y por eso creen que pronto podrían anunciar que ya no forman parte de ‘Top Chef VIP 3’.

A la cantante y actriz mexicana, por ejemplo, le dejaron algunos comentarios en su cuenta en Instagram para preguntarle si todo andaba bien: “¿Dónde estás? Me haces falta, por ti veo el programa, ¿estás bien?”, “¿Qué pasó, Paty? Te busqué y te busqué, pero no estabas. Sin ti no veré el programa”, “¿Paty, dónde estabas?”.

El reality show llega luego del éxito de ‘La Casa de los Famosos 4’, que tuvo como ganadora a la actriz puertorriqueña Maripily Rivera.

En esta tercera temporada de la competencia de cocina, han reunido a un grupo de famosos con personalidades fuertes y hasta divertidas. Tal como es el caso de Alicia Machado, Niño Prodigio, El Puma, entre otros.

Cada día, los participantes se enfrentan a una serie de pruebas con las que demuestran sus habilidades culinarias. Todo con el fin de que uno de ellos se lleve el premio de $200.000 dólares.

