Aumenta el miedo entre inmigrantes de NYC por medidas de Trump

Desde que el magnate asumió el poder, organizaciones pro imigrantes han recibido una avalancha de llamadas y visitas de neoyorquinos con papeles y sin papeles, angustiados por lo que vendrá

El pasado 20 de enero mientras Donald Trump asumía con mucha emoción la presidencia de Estados Unidos en Washington, la ecuatoriana Rocío A sintió que un escalofrío se apoderaba de todo su cuerpo. De inmediato supo que lo que se venía para los indocumentados no era nada bueno, aunque confiesa que no se imaginó que las medidas contra los inmigrantes se fueran a dar tan pronto.

Hoy el miedo habita en ella y asegura que hasta salir de su casa le produce estrés porque siente que en cualquier momento agentes de ‘La Migra’ van a tomarse Nueva York y llegar hasta su hogar, y podrían terminar “atrapándola”.

“Esto es una pesadilla. Estamos aterrados en un sin vivir en el que no sabemos qué va a pasar. Yo vivo en un basement y cada vez que oigo un ruido siento que puede ser alguien de Inmigración que viene por mí”, comentó la madre soltera, quien hasta teme ir por su hijo a la escuela.

“Mi niño me dijo que en la escuela los amiguitos le han comentado que ‘La Migra’ puede hacer redadas afuera, porque las madres han hablado entre ellas. Por eso acordamos que yo mejor no vaya hasta allá a recogerlo sino que vamos hablando por celular y nos encontramos en el camino”, dijo la mujer, admitiendo que no sabía que los oficiales del Departamento de Policía (NYPD) no cumplen ni van a cumplir labores de agentes de Inmigración, como lo ha advertido el alcalde Bill de Blasio, quien seguirá promoviendo a Nueva York como una ‘ciudad santuario’ para indocumentados.

“Si veo policías por ahí, yo trato de irme por otro lado. Es que como se dicen tantas cosas, uno no sabe ya ni que es cierto, pero por eso prefiero mantenerme en casa y no correr riesgo”, dijo la ecuatoriana, agregando que aunque guarda una ligera esperanza de que las cosas cambien, siente que lo peor está por venir.

“Es que sí así está actuando Trump apenas empezando, no creo que en dos años ya estemos aquí. Esto se va a poner peor y la gente cada vez va a estar más atemorizada”, afirmó la mujer que hace dos semanas tuvo que dejar su trabajo en una fábrica de Nueva Jersey, porque sus jefes le dijeron que no podían emplear más a indocumentados.

Temen que haya redadas

El mexicano Eduardo Montiel, de 28 años, quien trabaja como ayudante de mesero en un restaurante de Manhattan, coincide con la madre ecuatoriana en que el temor se está apoderando de la gente.

“Yo la verdad soy positivo y trato de pensar que las cosas van a mejorar, pero tampoco podemos hacernos tarugos (tontos); Trump nos quiere sacar y va a hacer lo que sea para lograrlo”, comentó el joven con mucho dolor y hasta indicando que teme que un día haya una redada gigantesca en el corazón de Queens.

“No sé por qué, pero siento que va a llegar el momento en que ni siquiera podamos movernos en el tren 7 porque ahí van a hacer una redada bien fea”, expresó. “Ojalá que Dios nos ayude, pero esto está canijo”.

Buscan más ayuda

Y es este ambiente de miedo que hay en la comunidad, lo que ha llevado a que en las pasadas dos semanas, desde que Trump asumió el poder, se haya registrado un notable aumentado en las llamadas y visitas de inmigrantes a las organizaciones pro inmigrantes de la Gran Manzana en busca de consejos y cualquier ayuda que les puedan ofrecer.

Así lo admitió Yaritza Méndez, Coordinadora de Alcance de la organización Se Hace Camino Nueva York (MRNY), quien dijo que cada vez hay más inmigrantes temerosos por la manera como el gobierno de Trump ha empezado a manejar las cosas.

“El miedo está ahí y ya no es solo para indocumentados sino también hay gente con residencia que temen verse afectados y mi opinión es que la única opción para estar protegidos es la ciudadanía. Él ha atacado a los refugiados y tal vez a los que vengan con visa de trabajo, por eso no es un ataque a una sola comunidad”, dijo la activista.

“Nosotros no sabemos cuál es el próximo paso de ese señor y así, en vez de podernos preparar en términos de estrategias, tenemos que esperar a ver lo que va a firmar para poder reaccionar y así se nos hace muy difícil y para la comunidad es más difícil todavía”, agregó la dominicana, al tiempo que advirtió que es importante que la gente esté preparada para cualquier cosa.

“No podemos decir que se dejen llevar por el miedo, pero tal y como están las cosas, sí es importante que se informen y que tengan esas conversaciones que son difíciles con su familia sobre saber qué hacer en medio de una situación de emergencia si algo pasa; hay que pensar con cabeza fría”, dijo, explicando que quienes deseen información pueden encontrarla en cualquier oficina de Se Hace Camino Nueva York y otras organizaciones.

“El consejo es que continúen informándose con las organizaciones y que comiencen a tener un plan de emergencia en caso de que algo pase para no quedarse en el limbo, hasta hablar de quien va a tener la patria potestad de los hijos, porque si algo pasa, aunque Dios no lo quiera, si a una mamá la detienen y es la cabeza de la familia, hay que estar preparados”, agregó.

Thanu Yakupitiyage, de la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC), también se mostró muy preocupada por lo que está por venir con las medidas del gobierno de Trump, pero advirtió que es vital seguir luchando.

“La NYIC se mantiene en firme oposición ante las medidas peligrosas y antiestadounidenses promovidas por el presidente Trump”, aseguró la activista. “Esperamos que las cosas empeoren antes de que mejoren, con la posibilidad de nuevas prohibiciones de visas, así como la restricción del acceso a los beneficios públicos para los inmigrantes. Combatiremos ferozmente cualquier nueva acción de este tipo”.