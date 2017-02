Jawy de ‘Acapulco Shore’ deja que fans le agarren ‘el paquete’

El joven también revela que hay videos de el en la intimidad

Jawy, exintegrante del reality “Acapulco Shore” está feliz porque lanzó su primer material discográfico en las redes sociales y ha tenido una gran aceptación, es por eso que sus fans lo tratan muy bien.

“Las fans me piden fotos muy calientes, yo me vuelvo loco con ellas, actualmente tengo novia, pero eso me quita ni un poquito de amor para mis fans porque me divierte cabrón que estén tan locas. Me agarran el paquete, las pompas, me besuquean y yo me dejo consentir. A veces consiento a mis fans con unos videítos medio encuerado. Me he tomado fotos desnudo que tienen personas de toda mi confianza, espero que no salgan por ahí. Soy un tipo que disfruta cada momento, soy positivo y de muy buen humor. Me la pasé súper bien en el reality”.

El artista está feliz con su incursión en la música urbana. “Me lancé como el primer reguetonero mexicano, ya tengo mi sencillo Ponte pa’ mí y le está yendo muy bien a nivel mundial en iTunes y trabajo en mi segundo sencillo Llévame a volar. Voy a hacer un video muy lindo en la Riviera Maya”.

“La gente me está pidiendo que haga presentaciones con mi música, pero no quiero llegar con mis fans a tomarme fotos y a cantarles una canción e irme. Muy probablemente hasta mi tercer sencillo ya me presentaré con un show verdadero. He tenido la fortuna de platicar con J Balvin y Maluma y me les estoy pegando. Dicen que si quieres ser grande, te roces con gente grande”, finalizó.

Rafael Suárez