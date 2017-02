Un receso a las melenas muy largas

Conoce los cortes, peinados, tintes y accesorios que marcarán la moda este año

El Día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y, como toda mujer, lo más probable es que quieras lucir ese día muy atractiva y a la moda al festejarlo con tu media naranja. Y para crear un look de expresión ¡Wow!, el cuidado y la apariencia de tu cabello es fundamental.

Y es que como dicen los estilistas, un cabello con un buen corte y bien cuidado es uno de los mejores complementos para cualquier “outfit” y maquillaje, ya que se facilita la creación de un buen peinado y realza las facciones del rostro en un 100%.

Así que para ahorrarte tiempo en la investigación de las tendencias del cabello en el 2017, nos entrevistamos con los estilistas Gabriel Samra (con salón de belleza en Miami, Florida) para que nos hablara sobre las tendencias del cabello que trajo el 2017 tanto en cortes, peinados y accesorios. ¡Toma nota para que luzcas muy “in” durante todo el año, al hacer tuya alguna de las siguientes tendencias!

Cortes y peinados

Gabriel Samra, estilista de varias estrellas —como Maite Peroni, Chiqui Rivera, Rachel Díaz y Pamela Silva, por mencionar algunas—, dice que en el 2017 reinará el “largo bob” y el “corte pixie”, que tanto se llevó en los años 20’s, 60’s y 80’s.

“El largo bob, conocido también como lob, denominó en el peinado del pasado año y sigue fuerte en el 2017”, asegura el estilista venezolano. “Es un merecido reconocimiento porque el estilo llega a ser halagador para una variedad de formas de rostro diferentes, texturas de cabello y tez. Luce hermoso en tipo de cabello —liso u ondulado—, así como en cualquier estilo de peinado —recto o desordenado—”.

El corte pixie, que revolucionó a la Francia de los años 20’s y que fue un distintivo en las actrices de los años 60’s, estará también muy de boga este año. “Este corte, que es el es el resultado de un estilo andrógino, apetecible y sexy. Es muy práctico, cómodo de llevar y nos devuelve un aire fresco lleno de dinamismo para un cambio radical de estilo y ¿por qué no de vida?”, explica Samra. “Así que, si estás cansada de verte siempre igual y ya no sabes qué hacer con tu melena, ¿por qué no cortar por lo sano? Ahora que llega el buen tiempo, ¡luce tu corte pixie!”.

Accesorios

Los pasadores clásicos para el cabello (en tono negro y beige) se han usado siempre en la industria de la belleza para “mantener discretamente un estilo de cabello o peinado en su lugar”, pero para el 2017 llegaron para un uso “más llamativo” o contrastante.

¿Cómo llevarlos? “[Los pasadores] pueden ser usados [este año] como el foco de tu look”, resalta Samra. “Opta por llevar pasadores en un color que contraste con el tono de tu cabello para un look súper audaz”.

Tips para cuidar tu cabello

Estos son algunos consejos generales que los estilistas siempre ofrecen para mantener un cabello brillante, abundante y saludable.

Después de cada verano e invierno, corta o despunta tu cabello

Usar siempre el champú recomendado para tu tipo de cabello (seco, grasoso, normal o pintado)

Si tu cabello es demasiado crespo, antes o después de lavarlo, usa un bálsamo para controlar el frizz e hidratarlo. Igualmente, para su secado retira el exceso de agua con una toalla de microfibra y, en lugar de usar secador, deja que se seque al aire libre

Cepilla tu cabello una vez al día con un cepillo suave y nunca lo hagas cuando esté mojado. En este último caso, utiliza un peine de dientes gruesos y separados