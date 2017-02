La nueva era de Univision: Estrategias, regresos… La búsqueda de acercarse al público

Adrián Santucho, vicepresidente ejecutivo de Univision Studios: 'No es que hayamos estado alejados, sino que estamos aprendiendo a comunicarnos de otra manera'

Desde hace unos meses Univision entró en una nueva era… Con la contratación de dos ejecutivos jóvenes con mucha experiencia en el mercado del entretenimiento, el camino de la cadena, que parecía perder terreno en manos de su competidora más directa Telemundo, volvió a tomar su reinado en el rating, y se arriesgó al cambio, como estrenar ‘Pequeños Gigantes USA’ de lunes a jueves en un horario históricamente de las novelas.

En exclusiva hablamos con Adrián Santucho, Vicepresidente Ejecutivo de Univision Studios, quien junto a Lourdes Díaz, Presidente de Entretenimiento, tienen un gran objetivo: que la gente se acerque a la televisión, que las familias vuelva a hacer un culto de la hora de mirar sus programas o novelas favoritas.

Pregunta: ¿Por qué se arriesgaron a ‘Pequeños Gigantes USA’ en la semana cuando es un show que la gente espera los domingos?

Adrián Santucho: Nosotros lo que hicimos fue un trabajo de investigación muy importante, respaldados en eso y acompañados de una intuición, construimos una estrategia: pensar cuál sería el programa más representativo para la familia… Evidentemente había una necesidad de la gente de reunir a la familia frente al televisor, de compartir contenido y entretenimiento, y nos parecía que ese horario era el indicado, y de ahí surgió ‘Pequeños Gigantes USA’. Una franquicia entrañable para el televidente de Univision, y esta vez lo que decidimos hacer es ir un pasito más allá, es construir un contenido para nuestra audiencia en Estados Unidos, totalmente producido en Estados Unidos, con un casting nacional, y se refleja en la pantalla. Apelando también a los regresos que por ahí la gente estaba reclamando, en este caso es el de Giselle Blondet, que como dice ella, es un regreso por todo lo alto a Univision y como si nunca se hubiera ido.

P: ¿Esperaban que la aceptación fuera tan contundente con unos ratings altísimos?

AS: Estamos contentos, no se puede negar. Esperábamos tener el resultado en el trabajo que se había hecho, y aparte en la seguridad de tener un contenido noble, de apelar a acercarnos a la familia y también a trabajar desde el reality o desde el programa de entretenimiento, con un casting increíble, y unos jurados y capitanes de lujo que hacen del show… Fue una gran apuesta, y es arriesgada vista desde afuera, pero que teníamos la certeza que iba a funcionar.

P: A partir de este trabajo de investigación, ¿qué cambios veremos en la pantalla de Univision?

AS: Este es un cambio importante, traer a la familia, a la gente, comunicarnos con ellos pero desde las 5, 6, 7 de la mañana hasta la noche con toda la programación. Acercarnos en ‘Despierta América’, en el noticiero digital, en ‘El Gordo y la Flaca’, y por supuesto las novelas que son lo que más nos representa también… Más allá de algunos secretos es apostar a lo que sabemos hacer bien.

P: Hablas de que la gente pide regresos y comenzaron con Giselle Blondet, ¿quién sigue?

AS: Hay algunas sorpresitas, hay un regreso interesante que tal vez se verá en ‘Premio Lo Nuestro’, y luego se confirme una participación importante de un próximo proyecto de una figura muy importante. Nosotros también queremos que la gente se re-conecte con aquellos artistas o conductores que fueron entrañables.

P: ¿Parte de esos regresos es el festejo de los 20 años de ‘Despierta América’?

AS: Hay que festejar mucho, 20 años se dicen fáciles pero es toda una vida… Para mí que soy nuevito, me encanta ver como realmente la carrera y la vida de los productores y conductores de la cadena, y por ahí hasta de otras cadenas, han pasado por ‘Despierta América’… Yo creo que la gente se va a emocionar mucho este año viendo el show, porque realmente van a pasar 20 años de televisión todas las mañanas, y sí tenemos planeado un festejo grande, lindo. Es un hito histórico en la televisión hispano americana.

P: Hablas de acercar a la gente a los proyectos, los programas, ¿qué los alejó o por qué acercarlos?

AS: A título personal, pero también es lo que me encontré cuando empecé a trabajar, es una estrategia alineada en lo que estaba pasando en los medios de comunicación, que los cambios han sido tan grandes que nos obligó a repensar cómo nos comunicábamos con la audiencia. No es que hayamos estado alejados, sino que estamos aprendiendo a comunicarnos de otra manera, para eso las redes sociales, la integración en toda la plataforma, no solo en la televisión lineal, es redescubrir el ‘cómo’ nos tenemos que acercar o comunicar a la gente.

P: Siendo una profesional de los medios, conociendo al público, y siendo también uno de ellos, ¿cuál es tu Univision ideal?

AS: Es una televisión para la gente, nos gusta hacer contenido que realmente nos guste ver… Me encanta cuando entre nosotros en los pasillos comentamos, somos primeramente televidentes, y tenemos que hacer un contenido que nos represente.

P: ¿Van a haber cambios en los shows ya establecidos como por ejemplo ‘El Gordo y la Flaca’, ‘Despierta América’?

AS: No, estamos felices… ‘El Gordo y la Flaca’ es un programa clásico que creo que está pasando por su mejor momento, y ‘Despierta América’ con el festejo de estos 20 años está bien… Lo único que estamos haciendo es poner confianza, ‘reformatear’ algunos segmentos para hacerlos más entretenidos, y para estar más cerca del público… No hemos hechos cambios radicales, ni hemos cambiado los nombres de los programas, creo que la programación ha gozado de buena salud, es una televisora líder por 24 años y lo sigue siendo, creo que el trabajo tanto de Lourdes Díaz como el mío, es refrescar, evolucionar y no cambiar, no estamos para eso, traer cosas nuevas y para evolucionar.

P: ¿Qué viene para los viernes en el horario que no toma ‘Pequeños Gigantes USA’?

AS: El joven Carlos Calderón con ‘Dale Replay’, es un programa de concurso, de preguntas y respuestas basado en la tele, en los videos virales, en lo que pasa en la semana en la tele. Es un programa fresco, donde viene a jugar la gente con Carlos, con Francisca Lachapel, y Alexandra Villegas que se une a la familia, que van a estar entreteniendo y jugando. Es una propuesta para la familia y para que también jueguen. Tenemos que invitar a la gente a que venga

P: ¿Francisca Lachapel sale de ‘Despierta América’?

AS: No, Francisca es clave para ‘Despierta’, tienen mucho para crecer, y apoyamos al talento joven.

P: ¿Qué le dices al público que se está volviendo a enamorar de Univision, y a los que no saben si volver o quedarse con la competencia?

AS: No, están acá y los que se van a ir sumando es porque quieren compartir y ver historia. Estamos en un momento en donde tenemos mucho que decir, que decir en ‘Despierta América’ lo que le pasa a la comunidad todos los días, mucho que decir en ‘El Gordo y la Flaca’, y en ‘Pequeños Gigantes USA’ ahora, y tenemos un montón de historias que se cuentan en las novelas, que se queden porque hay mucho para ver.

