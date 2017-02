Red Bulls vencen a NYCFC en pretemporada de la MLS

El partido se disputó en Tucson, Arizona

Los equipos neoyorquinos de la MLS jugaron el miércoles su primer duelo en torneos de pretemporada en la historia. Los New York Red Bulls se impusieron al New York City FC por 2-0.

Los equipos tomaron la exhibición con diferentes prioridades. Los Red Bulls alinearon a sus jugadores titulares con el objetivo de darle minutos al equipo que jugará contra Vancouver Whitecaps en los cuartos de final de la Concachampions. El partido de ida de esa serie será el 22 de febrero en el Red Bull Arena.

En tanto, el New York City FC alineó a jóvenes de las reservas y los jugadores que se encuentran a prueba. No estuvieron en once titular David Villa y Andrea Pirlo, ni los refuerzos extranjeros Miguel Camargo, Alexander Callens, Alexander Ring, Yangel Herrera y Maximiliano Moralez

Sacha Kljestan, el nuevo capitán de los Red Bulls, abrió el marcador al minuto 23 después de una buena acción colectiva y a pase de Gonzalo Verón.

Los jóvenes del NYCFC mostraron orden y respeto al sistema que intenta implantar el técnico Patrick Vieira. Por momentos tuvieron el control de la pelota y opciones de gol. Sean Okoli perdió la más clara al fallar un tiro penalti, que detuvo Luis Robles.

Kljestan aumentó al minuto 43 después que Daniel Royer lanzara un pase al vacío.

Los Red Bulls lucieron imprecisos a lo largo del partido, un poco producto de la baja forma, además de la adaptación al sistema 4-2-2-2.

El City dio minutos a Ronald Matarrita y Jack Harrison en el segundo tiempo, bajo la misma figura táctica. El partido concluyó sin mayores novedades en el marcador, disciplinario y lo físico.

Los Red Bulls viajan el jueves a Nueva Jersey para preparar el partido contra Vancouver. El City se queda en Arizona para enfrentar a Houston Dynamo el 18 de febrero.