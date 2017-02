Video: Niurka Marcos ataca a Susana González tras estreno de ‘Aventurera’

La cubana arremetió contra la actuación de su compañera

Niurka Marcos siempre habla sin pelos en la lengua y después de presenciar a su compañera Susana González durante el estreno de “Aventurera”, la cubana no dudó en criticarla severamente.

“Yo creo que está muy simple”, dijo Niurka. “Yo creo que traicionaría a la audiencia si dijera que estaba espléndido. Yo creo que está posado. Yo creo que una Barbie posando, es linda, bonita, ligera, creo que no baila y que no es vedette, I’m sorry for Susy“.

En la entrevista de “Un nuevo día” de Telemundo, las presentadores aseguraron que Niurka abandonó el recinto antes de que la función terminara. Marcos y González se alternan el rol protagónica de la obra musical.