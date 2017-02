Exjugador de la MLS se entera de la muerte de su padre en un partido y por un rival

Marco Pappa, quien milita ahora en un club guatemalteco, fue quien recibió las malas noticias

Terrible momento el que vivió hace un par de días el exjugador del Colorado Rapids y de la MLS, Marco Pappa, quien actualmente juega en un equipo de fútbol profesional de Guatemala, cuando una mala obra del destino hizo que se enterara de una de las peores noticias que cualquiera pudiera recibir, en el momento en que disputaba un partido de fútbol.

La terrible escena sucedió en el encuentro entre el club Municipal y el Guastatoya, el cual terminó en empate a un gol y que Pappa no pudo concluir, luego de que un jugador del conjunto rival le dijera algo que hizo que de inmediato saliera del terreno de juego.

Se disputaba el minuto 73 del partido cuando de repente, las cámaras de televisión captaron el momento justo cuando Edwin Rivas se acercó a Marco y le dijo algo que provocó que el futbolista no pudiera continuar con su labor en la cancha.

Rivas fue quien le informó a Marco que, lamentablemente, la policía había encontrado muerta a su madre, una mujer de 52 años, en el interior de su casa.

“No fue de mala leche. Creí que con la experiencia que tiene, , lo iba a tomar de otra manera, pero no fue así”, declaró Rivas, al término del partido.

Horas más tarde, se supo que la señora Sucell Ponce de Papa falleció de causas naturales, tras haber sufrido un infarto fulminante.

“Fue inesperado e impactante la manera en que me enteré. (Edwin) Se me hace una persona sin educación y un poco ignorante,porque alguien que no sabe manejar una noticia de estas es así. Me tenía que enterar tarde o temprano pero se presentó de esta forma y lo acepto como tiene que ser, pero soy honesto, me hubiera gustado enterarme de otra manera”, comentó Pappa, ya más tranquilo, tras el funeral de su madre.