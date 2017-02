Pedro Pascal: “Creo que sí me gusta la fama”

El actor de "Narcos" y "Game of Thrones" se estrena en una super producción junto a Matt Damon en "The Great Wall"

Es uno de los actores latinos de moda gracias a dos exitosísimas series de televisión, “Game of Thrones” y “Narcos”, pero a Pedro Pascal le faltaba un film de gran producción en su carrera. Ese momento le ha llegado con “The Great Wall”, en donde se convierte en un guerrero que junto a Matt Damon lucha contra unas bestias desconocidas fuera de las fronteras de la Gran Muralla China.

El actor estadounidense de origen chileno se tomó un descanso del rodaje de la tercera temporada de Narcos en Colombia para promocionar “The Great Wall” en Miami.

Pregunta: ¿Cómo fue filmar en China?

Pedro Pascal: Es mi primera experiencia haciendo una película de un estudio grande, como Legendary y Universal. Fue una aventura. Estuvimos en China cinco meses. Además trabajando con un ídolo como Matt Damon. Y de paso hice turismo, porque era la primera vez que estaba en Asia. Había un equipo chino que hablaba mandarín y no entendía nada, pero con los traductores me manejaba muy bien.

P: ¿Te gustó el país?

P.P.: Me encantó. Beijing y Shanghai son dos ciudades demasiado lindas. En Beijing era impresionante poder ir caminando por las calles y tomarse un cafecito en un edificio que lleva ahí miles de años. O ver el desarrollo de una ciudad muy moderna y al lado un templo antiguo. Esa contradicción era muy fuerte, impactante. Se sentía el tiempo. Una de las cosas más bonitas de la película es que estuvimos en las locaciones verdaderas, como el desierto del Gobi y zonas de montaña a las que no llega mucha gente. Fue muy especial.

P: Es la mayor co-producción entre Hollywood y China jamás hecha. ¿Se sentía durante el rodaje?, ¿crees que va a darle un nuevo empujón a tu carrera?

P.P.: Espero que sí. Por ahora lo que siento es un gran orgullo por la experiencia y por la gente con la que trabajé. Pero sí se sentía que éramos parte de un experimento. No sé si funciona totalmente, pero el esfuerzo está todo ahí. Era fascinante ver cómo se mezcló un estilo occidental con un estilo oriental. Es una gran producción con monstruos y efectos especiales, pero con la elegancia del estilo de Zhang Yimou, que es muy específico a él. Es una película de fantasía, acción, aventura… pero diferente por la experiencia visual que le da nuestro director, que es muy único.

Pregunta: ¿Cómo fue trabajar con un director tan particular como Zhang Yimou?

Pedro Pascal: Un sueño. Yo siendo súper fan del cine desde muy joven conocía sus películas, empezando por “Raise the Red Lantern” y después no me perdí ni una de sus películas. Empecé a amar el cine internacional con él y con Pedro Almodóvar y “Mujeres al borde ataque de un ataque de nervios”. Esos dos directores eran mis favoritos, así que ahora sólo me toca trabajar con Almodóvar y ahí me puedo retirar. Pero tiene que ser una película con monstruos también, jajajaja. O de toros con un virus, jajaja.

P: ¿Y hacer pareja protagonista con Matt Damon?

P.P.: ¡Horrible! Como sabe todo el mundo, es bien pesadito. Se portó muy mal… Eso es todo broma, jaja. Me sentí muy consentido, ¡me trató tan bien! Es un ser humano y artista demasiado generoso. Rodando con él le llegaban ideas que hacían mi personaje más poderoso, o más chistoso… Era impresionante ver ese estándar de trabajo en un profesional como él. Tiene una paciencia, un buen humor y una generosidad con el equipo, pese a ser una estrella, que es como todo el mundo se debería portar en su trabajo y en el mundo.

P: A raíz de “Games of Thrones” y “Narcos” te has vuelto muy popular. ¿Cómo llevas la fama?

P.P.: Ahora me reconocen más como “tú eres el de…”.

P: ¿En China te reconocían?

P.P.: Sí, en China me reconocían por “Juego de Tronos” (“Games of Thrones”) y en todo el mundo también por “Narcos”, porque Netflix se ve en todos los países y tiene ese alcance global. Es impresionante que alguien de Turquía, la India, Tailandia, Italia, México, Brasil… vean estas dos series al mismo tiempo. Lo importante para mí es que es un público muy diverso.

P: ¿Te gusta la fama o te agobia?

P.P.: Creo que sí me gusta. Pero no soy joven, a veces no me ducho antes de ir a buscar un cafecito, o estoy bien “hangover” o cansado y feíto y quieren un “selfie”… ¡y bueno! Ésa es la peor parte, que no está tan mal.