Luis Enrique, sobre la derrota del Barcelona ante PSG: “Me afectan cero las críticas”

El técnico blaugrana advierte que hay una distancia "considerable" entre los periodistas y su persona

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que los resultados que se produzcan con vistas a lo que queda de temporada “no tiene nada que ver con la decisión” de continuar en el banquillo azulgrana.

El preparador asturiano, cuyo contrato con el Barcelona termina el próximo 30 de junio, ha desvelado en la rueda de prensa previa ante el Leganés que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro.

“Lo que pase en los próximo meses no tiene nada que ver con mi decisión”, ha subrayado Luis Enrique, quien ha enfatizado que “todavía no he tomado una decisión” con respecto a su futuro.

El técnico azulgrana ha comparecido con el recuerdo del 4-0 contra el PSG todavía muy presente en el entorno: “Me afectan cero las críticas, porque sino no podría estar sentado aquí durante casi tres años. No miro ni me interesa lo que se pueda opinar. Hay una distancia considerable entre vosotros (los periodistas) y mi persona”.

En cualquier caso, ha querido enviar un mensaje de optimismo al afirmar que “estamos vivos en las tres competiciones”, aunque ha reconocido que en la Liga de Campeones están “un pelín tocados”.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que sus jugadores van a tener “alguna posibilidad” de remontar el partido de vuelta de los octavos de final que se disputará en el Camp Nou el próximo 8 de marzo.

“Desde el miércoles que estará ese partido con el PSG en mi cabeza, cada noche y cada minuto, pero falta todavía mucho”, ha avisado Luis Enrique, quien ha analizado que el 4-0 en el Parque de los Príncipes fue un “varapalo que nos ha aparecido por sorpresa”.

“El rival fue superior y hay que aceptarlo y, a partir de ahí, hay que mejorar nuestro rendimiento. El resultado fue justo, incluso pudo ser mayor”, ha recordado.

Busca el preparador pasar página cuanto antes y solucionar los problemas que está teniendo su equipo en superar la presión avanzada de sus rivales.

“Hay una tendencia en los últimos meses de apretarnos más, pero es cierto que no estamos encontrando soluciones“, ha admitido el técnico azulgrana, quien ha puntualizado que se está trabajando para mejorar en la salida del balón.

Sobre el encuentro de mañana ante el Leganés, desconoce Luis Enrique qué Leganés se encontrará, más aún después de que en el mercado de invierno el equipo madrileño haya incorporado hasta siete jugadores.

“Es una incógnita no solo porque tienen muchas variantes a nivel táctico, sino también por el hecho de haberse reforzado con tantos jugadores en el mercado de invierno. Es un equipo que genera muchas dudas, pero es algo que sucede en los partidos”, ha analizado.

Para el asturiano será “un encuentro diferente” por lo sucedido en la Liga de Campeones que servirá “para ver la respuesta del equipo ante una situación difícil”.

De esta manera, para intentar olvidarse de ese resultado, ha evitado mirar la televisión o escuchar la radio -“no os escucho nunca, imagínate después de un partido como el del martes”, ha dicho- y asegura que se ha dedicado a jugar a parchís junto a su mujer.

“Son un tipo de declaraciones que no tengo ni comentar. Me avala mi trabajo“, ha resumido Luis Enrique en respuesta a las críticas que han surgido tras el traspié sucedido en París.