Apatía reina entre ecuatorianos de NY ante elecciones en su país

El domingo se elige al sucesor del presidente Rafael Correa y aunque 35,000 ecuatorianos pueden votar, muchos no lo harán

Casi una decena de candidatos políticos se verán las caras en las urnas este domingo 19 de febrero en su deseo de convertirse en el próximo presidente de Ecuador, pero en Nueva York muchos no apoyarán el proceso electoral, pues en ellos reina la apatía.

Así lo dejaron ver varios ecuatorianos consultados por El Diario, como María José Cabrera, quien advirtió que no votará en las elecciones, porque no cree en los candidatos.

“Yo quisiera que Ecuador tome un rumbo diferente, pero aunque hay tantas opciones, la verdad es que no hay como creerle a ninguno de ellos”, comentó la joven, en un restaurante de Jackson Heights, en Queens, al tiempo que agregó que el mandato del presidente Rafael Correa no dejó muchas cosas buenas.

“En Ecuador no hay trabajo ahorita, las carreteras supuestamente están bien, pero no es que estén hermosas y muchos jóvenes se quedaron sin estudiar porque Correa ha prohibido muchas cosas en las universidades”, advirtió la estudiante de Turismo.

Asimismo Freddy Guzmán, quien luego de 18 años de haber dejado su país regresará la próxima semana por primera vez, comentó que espera que la nación sudamericana cambie de rumbo.

“Nunca he participado en las elecciones porque nunca me han llamado la atención, y aunque espero encontrar algo mejor, porque dicen que ha habido muchos cambios, como en infraestructura, también he oído que hay mucha corrupción y eso es difícil de acabar”, dijo.

Daniel “a secas”, originario de Cuenca, dijo que tampoco saldrá a votar porque no le interesa la política, pero le pidió al nuevo gobierno que trabaje en programas que ayuden a los jóvenes y hasta mencionó que si llegara a ser deportado de Estados Unidos quiere apoyar proyectos de ayuda en Ecuador.

“En este país yo aprendí que hay programas de ayuda y ahora con toda esta bulla que están haciendo de que nos van a sacar, si lo hacen me voy a Ecuador con el conocimiento de esos programas y puedo ir a transmitirlo y ayudar a gente en Cuenca”, dijo.

Por su parte, Walter Sinche, de la Alianza Ecuatoriana Internacional, aseguró que es importante que los ecuatorianos salgan a votar, pero puso en duda la claridad de los comicios.

“Creo que estas elecciones están viciadas, o sea con indicios de fraude por versiones desde el Ecuador de los partidos políticos participantes, y por ende un partido de gobierno que tiene todo el control de las mismas, nos deja una gran duda de que sean claras”, comentó.

La cónsul de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca, comentó que en la Gran Manzana hay cerca de 35,000 ecuatorianos aptos para votar y les pidió participar activamente en las elecciones y no olvidar su documento de indentidad.

“Los ecuatorianos que quieran participar en el proceso electoral del domingo tienen que traer su cédula o su pasaporte, no importa si está caducado, lo que nos interesa es mirar su documento de identificación para que puedan hacer uso de su derecho al voto”, dijo.

Dónde votar