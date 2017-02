Ecuatorianos del área metropolitana de NYC votan con normalidad

La comunidad ecuatoriana en Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey acude a las urnas

NUEVA YORK – Miles de ecuatorianos residentes en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut acudieron hoy a votar con normalidad en el marco de las elecciones presidenciales y legislativas que se están celebrando en el país andino.

Según datos del Consulado ecuatoriano en Nueva York facilitados a Efe, en la zona triestatal están habilitadas para votar casi 77.000 personas, de las cuales unas 34.000 residen en Nueva York, otras 32.000 en Nueva Jersey y otras 10.000 en Connecticut.

Los ecuatorianos pueden ejercer su derecho ciudadano en los centros de recepción de voto abiertos desde las 07.00 a.m. ET en el condado de Queens (Nueva York), en Newark, Plainfield y Highstown (Nueva Jersey), y en New Haven (Connecticut).

A primera hora de la mañana se registraron largas filas de gente esperando para acceder al interior del edificio Student Union del Queens College, en el barrio de Flusing, donde están instaladas unas setenta mesas para depositar las papeletas.

“Se nota que hay más personas votando estas elecciones y todo está bastante organizado”, dijo a Efe Bayron Crespo antes de entrar al centro de votación. “Es un día importante en nuestro país y todos tenemos que participar”, añadió.

Pasada la 1.00 p.m. ET había bajado la afluencia de votantes coincidiendo con la hora del almuerzo, aunque se espera que haya un repunte a partir de ahora y hasta que se cierren las mesas de votación a las 5.00 p.m. ET.

“Es un día de mucha emoción y aquí estamos con la esperanza de que el próximo gobierno sepa administrar bien el país”, dijo a Efe Yoselín, quien también acudió a votar en una jornada electoral que transcurría en calma en el interior del edificio Student Union.

Unos 12,8 millones de ecuatorianos están convocados este domingo en las urnas para elegir al sucesor del actual presidente, Rafael Correa, quien gobierna el país latinoamericano desde enero de 2007, entre un total de ocho candidatos.

Los últimos sondeos, cuyos porcentajes no se pueden revelar desde hace diez días por disposición electoral, daban ventaja al candidato oficialista Lenín Moreno, exvicepresidente de Correa (2007-2013) y quien forma binomio con el actual vicepresidente, Jorge Glas.

Después de Moreno se situaban el exbanquero Guillermo Lasso, la socialcristiana Cynthia Viteri, el socialdemócrata Paco Moncayo, los populistas Abdalá “Dalo” Bucaram y Patricio Zuquilanda y los independientes Iván Espinel y Washington Pesántez.

Los votantes también se pronuncian este domingo en una consulta popular sobre una iniciativa impulsada por el presidente Correa con la que se busca prohibir a todos los cargos públicos tener bienes en paraísos fiscales.