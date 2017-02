En el Día de los Presidentes miles dijeron que “Trump no es el suyo”

Miles aprovecharon el día feriado para participar en una masiva manifestación en Manhattan

En el Día de los Presidentes, miles de neoyorquinos aprovecharon que no tenían para ir al trabajo y se unieron a la protesta “Not my president” (No es mi presidente), que realizó este lunes en diferentes estados del país. La manifestación, frente al Hotel Internacional de Trump en Columbus Circle, en Manhattan, tenía como propósito mostrar rechazo a la administración de Donald Trump.

Como suele pasar en las demostraciones anti-Trump, los presentes protestaban por muchas razones incluyendo los derechos de los inmigrantes, la preocupación por el cambio climático, y la equidad de género.

Sin embargo, en esta oportunidad, a un mes después de que Trump asumió la presidencia, se vio a más personas portando carteles pidiendo la destitución o “impeechment”, como se dice en inglés, del mandatario.

“Lo tenemos que sacar [de su puesto] porque nuestro país está en peligro”, dijo Iris Martínez quien portaba un cartel a favor de los inmigrantes. A la boricua de Brooklyn, quien estaba con sus hijos y amistades, le preocupa que las políticas de Trump están haciendo al país más inseguro.

La ecuatoriana Alexandra Idrovo dijo que era el día perfecto para manifestarse no sólo por las temperaturas altas, sino porque era el Día de los Presidentes. “El Presidente se supone que defienda a la gente y aquí estamos el pueblo diciendo que él tiene que trabajar para nosotros”, expresó.

En la manifestación habían personas con guitarras, panderetas, y tambores cantando himnos revolucionarios como “This land is your land” o “Esta tierra es tu tierra” del cantautor Woody Guthrie.

El estudiante de la universidad Saint John Christian Hernández tenía escrito en su frente la expresión “Bad Hombre”, la frase que Trump ha dicho sobre los criminales hispanos. Esta es la primera protesta en la que el joven de ascendencia colombiana, ecuatoriana, y puertorriqueña participa. “No soy inmigrante, nací aquí, pero proteger los derechos de todos es bien importante”.

Hernández expresó que todo lo que ha hecho Trump le ha molestado, especialmente la orden ejecutiva que bloqueaba a residentes de 7 países mayormente musulmanes a entrar a Estados Unidos. El joven siente que lo que ha hecho Trump es “peyorativo y racista”.

Esta semana se espera que el mandatario presente una segunda medida ejecutiva para impedir la entrada a esta nación de personas de países mayormente musulmanes.

Manifestaciones similares se llevaron a cabo en otras partes de Estados Unidos incluyendo Los Ángeles. La organizadora Beth Cavagnolo mostró felicidad por el gran número de participantes en la Gran Manzana. “Yo quería darle a la gente una plataforma y esta es la voz de la gente aquí mismo”, expresó emocionada.

Entre los funcionarios electos que asistieron estuvo la presidenta del condado de Manhattan Gale Brewer quien dijo que Trump es “un presidente de quien no podemos estar orgullosos y no puede estar más alejado del ejemplo de George Washington”.

“Apoyamos a los inmigrantes, apoyamos a los refugiados, le damos la bienvenida porque si nosotros mismos, nuestros padres, o nuestros abuelos, todo estadounidense es hijo de inmigrantes”, expresó recibiendo aplausos.