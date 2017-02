César Évora estalla contra la prensa que prefiere entrevistar a Ninel Conde

El actor tachó a la prensa de chismosos y amarillistas

César Évora es uno de los actores más trabajadores del mundo de las telenovelas. El actor de origen cubano fue el villano de “Las amazonas” el año pasado y acaba de realizar una participación especial en “La doble vida de Estela Carrillo”.

Ahora, Évora se suma al elenco del melodrama “En tierras salvajes”, en donde compartirá créditos con Mayrín Villanueva, Cristián de la Fuente, Daniela Romo, Horacio Pancheri y Ninel Conde.

Durante la presentación de la telenovela a la prensa, Évora se sintió ofendido que los medios prácticamente lo dejaron con la palabra en la boca cuando llegó Conde ya que esta está envuelta en un escándalo que sigue dando mucho de que hablar.

“Chismosos, al amarillismo total todos, todos corrieron, debería darles vergüenza, vienen a todo este viaje, a la presentación de una novela y se van al chisme más amarillista de todos ¿Les parece bien? Dan vergüenza ajena lo que estaba pasando con ustedes ahí, de verdad, demostraron muy poco profesionalismo”, dijo el actor, de acuerdo al programa radiofónico “Todo para la mujer”.

Évora dejó en claro que no es nada en contra de Ninel Conde, si no con la prensa que opta por el chisme.

“De pronto me quedé frío porque todos se fueron con ella y no me importa que la entrevisten, tienen todo el derecho a entrevistarla, pero no era el momento; estamos presentando una novela y se va a otra cosa, eso es a lo que me estoy refiriendo, es un problema de ética”.