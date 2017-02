Nueva York sabe que la diversidad es progreso ¡no es nuestra enemiga!

La retórica en contra de la comunidad inmigrante que desde hace unas semanas ha estado tomando fuerza me indican que debo compartir con ustedes un mensaje positivo que refleje los valores de la sociedad neoyorquina. Nueva York es el estado donde está la Estatua de la Libertad. Es aquí donde se muestra- mejor que en cualquier otro lugar- que todos somos inmigrantes. En Nueva York no existe sólo una raza, una religión o una ideología. Aquí estamos conscientes de que lo que nos fortalece y hace sobresalir en el mundo es nuestra diversidad.

Es gratificante saber que tenemos el apoyo incondicional del Gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, quien ha trabajado mucho para ofrecer asistencia y guía a la comunidad de nuevos americanos en Nueva York. El sabe que aquí trabajamos juntos, coexistimos y aceptamos que todos somos parte de la misma comunidad. Como Gobernador, él sabe que somos parte integral de los 19.7 millones de habitantes que hacen que nuestro estado sea uno de los más pujantes y progresistas en toda la nación. En Nueva York sabemos que la diversidad es progreso, no nuestra enemiga!.

Aquí en Nueva York nosotros acogemos a todo el que llega. Es por ello que el estado de Nueva York ofrece la Oficina para Nuevos Americanos, con su red de 27 centros de ayuda cuya misión es la de facilitarle al nuevo americano su integración y membresía en la familia neoyorquina. Estos centros ofrecen clases de inglés, ayuda legal en asuntos de inmigración, clases de cívica, talleres para comenzar/crecer su propio negocio, en fin, toda una gama de servicios que facilitan la integración a una sociedad con millones de ejemplos de progreso. La línea de ayuda para la Oficina para Nuevos Americanos es el 1-800 566-7636.

En Nueva York vamos más allá de sólo ofrecer consejos. Hacemos lo necesario para ayudar a los inmigrantes. El año pasado el Gobernador anunció un programa para ofrecer la ciudadanía gratis a 2,000 inmigrantes. NaturalizeNY es un programa que ha tenido mucho éxito. Muchas personas han respondido y estamos trabajando incansablemente para ayudarlos y guiarlos en el proceso de obtener la ciudadanía. La solicitud para la ciudadanía americana ahora cuesta $725. Este costo, para muchos, representa el salario de una semana y no se puede pagar fácilmente. Ahora, a través de una lotería, el estado y organizaciones privadas ofrecen un fondo para cubrir el costo del proceso para aquellos que deseen hacerse parte permanente del conjunto social de los Estados Unidos.

Además de crear la Oficina para Nuevos Americanos, el gobernador Cuomo, ha apoyado a los recién llegados directamente. Recientemente se anunció la creación del grupo operativo en la defensa de las víctimas del crimen de odio en contra de los inmigrantes. Ustedes pueden llamar y reportar los crímenes de odio o las violaciones de los derechos civiles al número 1-888-392-3644.

Hace sólo unas semanas cuando se habló de retener y deportar a personas refugiadas, el Gobernador inmediatamente ofreció ayuda legal a los afectados. Ahora todos ellos pueden contactar directamente al estado a través de la línea de ayuda, y así evitar caer en manos de personas sin escrúpulos que quieran ignorar la ley o quieran sacarles ventaja a los inmigrantes aunque tengan todos sus documentos legales. El número es: 1-888-769-7243. Esta línea está al servicio 24 horas al día, los siete días de la semana y además cuenta con servicio de traducción.

En Nueva York no construimos muros. Construimos diálogo, ayuda y guía. Nueva York es nuestra casa y la casa de todos. En Nueva York no tenemos miedo, no creemos en la discriminación. No la aceptamos. Aquí creemos en la ideología de los que fundaron esta nación: Esta es nación hecha por inmigrantes para inmigrantes.

-Rossana Rosado es la secretaria de Estado de Nueva York