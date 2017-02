La afrenta y burlas contra el ‘peor esquiador del mundo’ ya fueron protestadas por Venezuela

Fue detenido en París, procesado por autoridades migratorias que le hicieron perder un mes de entrenamiento, y una vez que llegó a Finlandia, sólo recibió burlas y escarnio (sobre todo de sus compatriotas) por su desempeño

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó hoy que su país presentará una nota de protesta ante Francia luego de la “afrenta” que sufrió el atleta venezolano de esquí nórdico Adrián Solano, quien fue deportado desde París el pasado enero.

“Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro presentaremos fuerte protesta al Gobierno francés por afrenta contra deportista venezolano”, señaló Rodríguez en su cuenta en Twitter.

Solano debió llegar a Suecia en enero pasado para reunirse con su entrenador, el también esquiador venezolano César Baena, y prepararse para el Campeonato Mundial de Esquí Lahti 2017 de Finlandia.

Pero al llegar a París fue detenido por autoridades migratorias y acusado de querer establecerse en Francia de forma ilegal para escapar de la crisis económica en Venezuela.

Seguidamente fue alojado en un hotel para procesados por asuntos migratorios, llevado a juicio y, aunque demostró tener documentos que lo acreditaban como atleta en tránsito, fue expulsado de Francia.

El costo del boleto fue sufragado por el consulado venezolano en París, puesto que el joven solo contaba con 28 euros en efectivo en ese momento.

“Me hicieron perder un mes de mi entrenamiento, me hicieron perder cantidad de ventajas que tenía sobre mis compañeros, esa fue la mayor violencia que tuvieron conmigo“, añadió Solano sobre el incidente.

Por su parte, César Baena acusó a las autoridades migratorias francesas de “racismo” y se mostró sorprendido por la deportación de su protegido.

“Nunca pensamos que esto fuera a ocurrir”, dijo.

“Cuando la risa se vuelve ofensa deja de tener chiste”

El esquiador venezolano Adrián Solano, blanco de las burlas por su desempeño en la prueba de ‘sprint’ en el Mundial de Lahti, lamentó hoy las “ofensas” que ha recibido a través de las redes sociales, y aseguró que continuará ofreciendo su “mayor esfuerzo” en las pistas.

“Yo también me río de mis caídas, pero cuando la risa se vuelve ofensa e insulto deja de tener chiste“, dijo en entrevista con la emisora privada Unión Radio.

Solano debutó ayer en competencias internacionales y la difusión de un vídeo en el que se aprecia su desempeño a trompicones desató la mofa y la ira de sus compatriotas.

Solano fue el último entre 156 esquiadores, a 10 minutos del líder en ‘sprint’.

“Lo de Adrián Solano no es admirable, no es loable, no es digno así haya dado lo mejor de sí. El deporte merece respeto (y) el país también”, escribió un usuario de Twitter.

Por su desempeño Solano fue catalogado por los medios de su país como “el peor esquiador de todos los tiempos”, aunque él parece no darle importancia a estos dichos y señaló que tiene “invitaciones para entrenar en Rusia, Bélgica, Polonia y Finlandia“.

“Mañana (sábado) orgullosamente regreso a Venezuela. Sé que no tengo la preparación y características de un atleta de esquí profesional, pero voy a dar mi mayor esfuerzo”, dijo.