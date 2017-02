Liga de España 2017: Barcelona vs. Sporting Guijón, horarios y canales de transmisión

El Barça, a refrendar su recuperación frente a un rival que hará rotaciones

Tras reengancharse a la LigaSantander con una trabajada victoria en el Calderón (1-2), el Barcelona recibe el miércoles al Sporting Gijón con la obligación de refrendar su recuperación con un triunfo convincente ante uno de los candidatos a perder la categoría y que hará rotaciones.

El conjunto azulgrana esta sufriendo mucho esta temporada en los partidos de Liga que disputa en el Camp Nou, el último de ellos ante el Leganés, al que venció de forma agónica (2-1), en el tiempo añadido, con un gol de penalti de Lionel Messi.

Y es que, esta temporada, el Barça ya ha cedido 9 puntos como local, al haber perdido contra el Alavés y empatado ante el Málaga, Real Madrid y Atlético de Madrid.

El entrenador del Sporting, Joan Francesc Ferrer “Rubi”, hará rotaciones en el encuentro ante el Barcelona y jugadores como Canella, Carmona y Moi Gómez ni siquiera entraron en la convocatoria, aunque ha asegurado que acuden con el objetivo de puntuar o, al menos, de salir reforzados por el juego realizado.

Las rotaciones ante el Barcelona eran previsibles toda vez que para el futuro del Sporting es más importante el encuentro del próximo domingo ante un rival directo como el Deportivo de La Coruña y, además, cuenta con siete jugadores con cuatro tarjetas que, de ver la quinta en el Nou Camp, se perderían ese trascendental encuentro.

El Sporting ha jugado dos buenos partidos ante Atlético de Madrid y Celta, pero sólo ha podido sumar un punto, en buena parte por su falta de acierto ofensivo en dos encuentros en los que disparó 35 veces a puerta y sólo logros dos goles, uno en cada partido.

El partido será especial para el brasileño Douglas, cedido por el Barcelona, pero que podrá jugar ya que el club catalán no incluyó ninguna cláusula que lo impida. Además, el propio jugador pidió no rotar ya que no ha jugado mucho esta temporada debido a las lesiones de las que está recuperado y se encuentra en buen momento de forma.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Mascherano o Umtiti, Alba; Busquets, Denis Suárez, Rakitic; Messi, Alcácer, Neymar.

Sporting Gijón: Cuéllar; Lora, Babin, Amorebieta, Elderson, Vesga, Xavi Torres, Nacho Cases, Douglas, Cop, Isma López.

No te lo pierdas

Cuándo

Miércoles 1 de marzo

Horarios

España: 7:30 pm

Estados Unidos: 10:30 pm Pacífico / 1:30 pm Este

México: 12:30 pm

TV

España: beIN LaLiga

Estados Unidos: beIN Sports en Español

México: TDN