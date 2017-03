La relación del FBI con el espía inglés autor de polémico reporte de Trump

El Buró tenía un acuerdo para pagarle a Christopher Steele por sus indagatorias sobre Rusia y las elecciones en EEUU

El ex espía británico que fue autor del controvertido expediente de presidente Donald Trump, que mostraba las ligas entre el mandatario y el gobierno ruso, fue considerado confiable por el FBI.

El Buró Federal de Investigaciones y Christopher Steele llegaron a un acuerdo unas semanas antes de la elección, para continuar pagándole por su trabajo, según fuentes cercanas a las negociaciones, publicó The Washintong Post.

El acuerdo de compensación del exagente M16 reveló cómo las agencias de inteligencia estadounidenses habían considerado como veraz esa información, sobre todo en cuanto a la interferencia de Rusia en las elecciones.

Aunque el presidente Trump ha ridiculizado ese expediente, llamándolo “noticia falsa” orquestada por sus oponentes políticos, el FBI lo tomó en serio, pero para realizar una investigación más a fondo.

“Ustedes pueden hablar todo lo que quieran sobre Rusia, lo cual todo, ustedes saben, son noticias falsas, fabricada por los perdedores demócratas y la prensa. De hecho, vi a un par de personas que supuestamente estaban inmiscuidad en todos eso, pero no sabían nada al respecto; ellos no estuvieron en Rusia, nunca hicieron alguna llamada a Rusia ni recibieron alguna llamada”, expresó Trump tras el escandalo.

Ahora Steel y el Buró no tienen mayor contacto, no se le pagó, según las fuentes, y el Buró no quiere ahondar en el tema, al que no se le ha dado carpetazo.

La Casa Blanca tampoco quiere seguir tocando el tema de la relación entre Trump y el gobierno de Vladimir Putin, aunque el Congreso no quitará el dedo del renglón.