Danza contemporánea: Bailando con los leones

La compañía Malpaso pisa fuerte en el BAM con su última obra, una versión en movimiento de “El viejo y el mar”

Honor, determinación, pérdida y la insoportable levedad del ser son algunos de los temas que se tratan y se bailan en “Dreaming of Lions” (Soñando con leones), la última obra que la compañía cubana de danza Malpaso presenta este fin de semana en Brooklyn.

Además de ser uno de los cuerpos de baile más solicitados de Cuba, este conjunto de bailarines puede presumir de ser la primera compañía privada e independiente de su país. En 2012, Osnel Delgado y Dailedys Carranza dejaron sus puestos en la compañía Danza Contemporánea de Cuba para fundar su propio colectivo, algo que muchos les advirtieron que era un error, un “malpaso”. Así, con un nombre que se ríe de los agoreros y también con el mejor talento de la isla, nació todo.

Entre ensayo y ensayo, hablamos con su director artístico y coreógrafo, Osnel Delgado, quien se encargó de deconstruir el libro de Ernest Hemingway “The Old Man and The Sea” (El viejo y el mar) y convertirlo en una pieza de danza contemporánea trascendental y absolutamente original que podremos disfrutar hasta el 5 de marzo en la Brooklyn Academy of Arts.

¿Qué te atrajo de este proyecto?

Siempre me gustó la historia que cuenta el libro de Hemingway. Desde niño me atrajo la idea de este ser que se empeña en atrapar a un pez que es como mitológico. Luego como adulto me di cuenta de que está lleno de matices y temas universales, como la propia naturaleza humana, que todo termina y que al final lo importante de cada travesía es el viaje.

¿Cómo fue el proceso de traducir un clásico de la literatura a movimientos?

Las cosas cuando se fuerzan mucho no salen, pero este proceso fue bastante natural. Hemos trabajado con el cuento como punto de partida, estudiándolo mucho, claro, pero desde nuestro punto de vista como creadores, tiene mucho de nosotros. La música original de Arturo O´Farrill (ganador de un Grammy) y su Latin Jazz Ensemble le ha aportado mucho también.

Cuba siempre fue un lugar especial para Hemingway y escribió esa novela estando allí, ¿ha influido en la obra que el equipo sea cubano?

Todos los bailarines, que somos 16 en la compañía y 11 en esta obra, somos cubanos y estudiamos en las dos escuelas principales de la isla. Por supuesto tiene mucho de nosotros y nuestro espíritu que, como compañía de danza contemporánea, no se trata tanto de un estilo específico si no que busca crear emociones en la audiencia y expresar cómo somos como cubanos.

En estos tiempos en los que la tecnología lo invade todo, pero sobre todo el entretenimiento, ¿qué nos puede aportar la danza?

Lo cierto es que la gente no deja de venir al teatro para emocionarse, para encontrarse a sí mismo en lo que están viendo, y además la danza es un arte único porque es muy físico y es efímero: estás en el teatro sintiendo cosas, pero luego llegas a casa y no te vas a acordar exactamente del movimiento que te provocó ese sentimiento, te queda el recuerdo de esa sensación que viviste. Eso es mágico.

¿Cómo se recibe la danza latinoamericana en Estados Unidos?

Nosotros llevamos 3 años presentando nuestras obras en este país, en más de 21 ciudades y con mucho éxito. No sé qué momento vive la danza latina aquí, pero el nuestro es un arte universal que se transmite con el cuerpo, así que realmente no es importante de dónde vengas si no lo que seas capaz de expresar.

En detalle

¿Qué? Dreaming of Lions.

¿Cuándo? del 1 al 4 de marzo a las 7:30 pm, 5 de marzo a las 3 pm

¿Dónde? BAM (651 Fulton St, Brooklyn)

Además de la obra, la compañía ofrecerá una master class el viernes 3 a las 12 pm para bailarines de nivel intermedio a profesional en el Mark Morris Dance Center (3 Lafayette Ave, Brooklyn)

Entradas: desde $25 en www.bam.org