Ella se encarga de la visibilidad de su marca

Para la colombiana Alejadra Chaparro, que creó y gestiona una empresa de eventos y marketing, 17 Entertainment, la mentoría es clave.

Una de las cosas que tienen que aprender los emprendedores es “hacer el pitch”, es decir, presentar su empresa resumiendo los servicios que plantea en un contexto de soluciones y a uno mismo. Comunicarlo de forma clara y efectiva. La dificultad añadida es que hay que hacerlo en muy poco tiempo, el que se tiene cuando se tiene que captar la atención de un inversor o un potencial contacto o cliente.

En el tiempo que tarda el ascensor en llegar al piso 15 se ha de convencer de la propuesta de valor de una empresa. Para Alejandra Chaparro no solo es una teoría de trabajo o una imagen con la que trabajar. Le pasó hace apenas unos días que un vecino, al que veía frecuentemente, finalmente le preguntó en el elevador a qué se dedicaba.

Chaparro le contó en apenas segundos que trabajaba para su propia empresas, 17 Entertainment, especializada en contenidos, relaciones públicas, entrenamiento mediático y planificación de eventos.”Le expliqué que ayudo a los negocios a ganar visibilidad”.

Cuando el elevador llegó a su destino, el vecino se despidió con sus datos y diciendo que le pondría en contacto con un par de personas que podrían necesitar de sus servicios.

“Si esto me llega a pasar hace un año o apenas unos meses a lo mejor no habría sido tan efectiva”, afirma convencida.

La seguridad en su exposición es una de las cosas que ha ido mejorando gracias a los cursos y mentorías que la ciudad de Nueva York, a través del Servicio a los Pequeños Negocios (SBS) puso en marcha para mujeres emprendedoras como ella WENYC.

Chaparro tiene su empresa desde hace años, pero en un inicio ella misma admite que “no se lo tomó en serio”. Esta colombiana que ejerció su carrera de periodista en Ecuador, en su Colombia natal (donde trabajó en la alcaldía de Antanas Mockus) y en Miami, ciudad a la que se trasladó junto con quien fue su marido por una oferta de trabajo que recibió este.

En Florida empezó a trabajar para la agencia France Press cuando apenas dominaba el inglés. Fue el inicio de una carrera en EEUU que le llevó por varios medios hasta que hace unos cinco años Terra le ofreció desplazarse a Nueva York con un empleo. Ella estaba divorciada y aceptó.

Sin trabajo

La seguridad de ese trabajo se volatilizó en cinco meses. “Cerraron el departamento en el que yo trabajaba y me ofrecieron volver a Miami pero decidí quedarme en la ciudad”, recuerda. “Me salí de mi zona de confort” dice de su decisión de quedarse en una ciudad donde no conocía a casi nadie y tenía que empezar de cero.

Con su empresa tenía contenidos periodísticos para websites en temas de belleza, moda y salud. “Empecé sola, con mucho temor”, explica. Volvió a intentar trabajar para una empresas. “Editora de una web de fútbol donde trabajé con muchos hombres en un ambiente deportivo agresivo que me enseñó mucho durante un año pero alguien me dio un grito, y aunque yo aprendí a gritar, eso no era lo que quería”.

“Tras ese grito me dije que eso no era para mí”.

Una vez cruzada esa línea Chaparro empezó a centrarse y coger las riendas de su empresa en 2015 desde su propia casa, autofinanciándose, “haciendo contenidos patrocinados por empresas como Sears y otros para Mamás Latinas. Contenidos de marketing y periodístico”, aclara. Esta colombiana empezó a tener clientes en Miami , Seattle y Chicago además de Nueva York, “compañías a las que ofrecía servicios de relaciones públicas o branding”.

Improvisación

Chaparro reconoce que ella es periodista y tenía deseos de ser empresaria pero “simplemente improvisaba”, por eso se interesó por el programa de formación de empresarias del SBS. Hizo talleres sobre crear y asentar la confianza propia, porque como explica “una de las cosa que más le cuesta a una persona es dar el salto en el vacío desde la seguridad de un trabajo a tiempo completo. Es una cuestión de confianza, de estar seguro y de tomar el riesgo”.

Esos y otros talleres le obligaron a pensar en que tenía que centrarse y no tener intereses en varias cosas. “Eso no me permitía crecer, cuando decidí apostar por mi empresa empecé a crecer, a dar más resultado, a crecer más”. Chaparro vio que no solo debía dar visibilidad a sus clientes con sus servicios (como relaciones públicas o con medios sociales) sino que tenía aplicarse a ella misma esas recetas.

“Tuve que evaluar mis talentos y darme cuenta que lo que más me gustaba eran las relaciones públicas, la gestión de los medios y redes sociales, el media training y me enfoque en eso”. Esta colombiana, que reconoce lo tímida que era en los eventos de networking (contactos de redes profesionales), ahora los organiza y habla en público de gestión de marca, marketing y relaciones públicas

Actualmente trabaja con cuatro personas en NYC, una en Miami y dos en Seattle que son contratistas pero su sueño es en el futuro “generar empleo para muchas personas, aportar a la economía y sobre todo a otras personas que, de pronto, pueden necesitar ayuda en su negocio, a pensar en la parte de marketing. Muchos empresarios no se toman en serio la parte de marketing de social media y eso hoy en día es una herramienta muy importante, si no la sabes usar estás perdiendo dinero, mucho”.

Chaparro ha sacado provecho del curso de confianza. Dice que su empresa tiene beneficios y ahora está buscando una oficina mayor para poder crecer. “La gente suele esperar a crecer para buscar oficina, yo lo hago al revés”, dice con una sonrisa.

Mentorías

Alejandra Chaparro lo tiene claro. “Sin mentores no puedes crecer, es muy difícil avanzar estando solo”. Para esta mujer, los mentores que ha conocido en WENYC le han aportado experiencia, conocimiento, orientación, “una visión que no tienes de las cosas, te pueden ayudar a evitar errores o tomar decisiones que no son oportunas, te pueden conectar con gente, Te ayudan a crecer”.

Esta empresaria cree que siempre se necesitan dependiendo de la etapa de la vida de cada uno y de la del negocio. “En unos momentos hay unos que te aportan más que otros pero es bueno tener varios”.

Después de sacarle partido a las mentorías de este programa Chaparro se ofreció para participar en él como mentora. El pasado noviembre solicitó esta oportunidad para aportar de vuelta a un programa que tanto le había aportado a ella y hace unas semanas supo que había sido elegida”. Esta experta en visibilidad empresarial ayudará a otras futuras empresarias a considerar la importancia de los medios sociales y caminar por donde ella ya ha ido pasando”