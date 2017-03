Hispanas de armas tomar en el NYPD

Varias han llegado a altos rangos en una fuerza policial que cada vez atrae a más latinas

En la década de los 80 se podía contar con los dedos el número de hispanas que se graduaban de una clase de la Academia de Policía. Pero esa es una realidad que ha cambiado radicalmente, y hoy en día son las latinas las que registran la cifra más grande entre las mujeres que cada año se incorporan a la Uniformada.

Datos del Departamento de Policía (NYPD) demuestran que las hispanas son el grupo demográfico que más crece entre las mujeres en la fuerza representando un 6.6%, más que las blancas y afroamericanas con 5.2% respectivamente, y las asiáticas con 0.6%.

Y poco a poco varias latinas han alcanzado puertos de alto rango en la Uniformada. El Diario conversó con algunas de ellas en la sede central de One Police Plaza, en donde constataron los logros que han visto con el pasar de los años.

Nilda Hofmann, la subjefa de Manejo de Riesgo del el NYPD, aseguró que cuando era joven no conocía a ningún oficial y usualmente huía de ellos corriendo con sus vecinos cuando los veían.

Hofmann, cuyo apellido de nacimiento es Irrizarry, se crió en la calle 197 y la avenida Decatur en El Bronx de padres puertorriqueños. La boricua acabó en la Uniformada porque su mamá le pidió que tradujera para una vecina en una agencia de empleo y el agente le sugirió que fuera a trabajar en la Policía. En sus primeros años se desempeñó como civil y eventualmente se graduó en busca de mejores oportunidades y más dinero.

“Cuando empecé a subir de rango me di cuenta que no sólo me ayudaba a mí, sino que la gente alrededor mío me admiraba porque llegué a ese puesto,” contó Hofmann. La madre de tres indicó que fue la primera jefa mujer e hispana para los que trabajaban bajo su mando.

Su habilidad de hablar español ayudó a Hofmann cuando se convirtió en la comandante del cuartel 25 donde queda El Barrio, y luego del cuartel 52 donde ella se crió en El Bronx. Allí motivó a sus oficiales a que fueran donde sus vecinos y le dejarán saber de los servicios que tienen para ellos como los programas para niños y las reuniones mensuales en los cuarteles.

En su puesto actual, Hofmann lidera el equipo que está encargado de poner en práctica las recomendaciones de la juez Shira A. Scheindlin quien falló que ‘stop and frisk’ era inconstitucional. Una de esas recomendaciones fue la implementación de las cámaras corporales.

Hofmann, junto a Ellen Chang quien es subjefa de la Oficina de Asuntos Internos, son las hispanas uniformadas de más alto rango en el NYPD.

Un rol clave

Aunque aún falta mucho para que reflejen en la Uniformada el número de hispanas que vive en la ciudad de Nueva York, las latinas en el NYPD tienen un rol crítico para mejorar las relaciones entre la comunidad y la Policía.

“Necesitamos a personas con talentos diversos que vengan de la comunidad, que entienden a la comunidad, y que puedan apoyar de manera única el patrullaje comunitario y las iniciativas de vigilancia vecinal del Comisionado O’Neill”, dijo Rosemarie Maldonado, la subjefa del Departamento de Juicios, en el cual se realizan los proceso internos de los oficiales que han sido acusados de mala conducta.

Maldonado es la hispana de más alto rango en el NYPD en un puesto civil. Sin embargo, sus inicios no fueron como oficial, sino como abogada de la Ciudad luego de graduarse en Leyes en la Universidad de Pennsylvania.

Nacida y criada en Sunset Park, en Brooklyn, de padres boricuas, desde pequeña su padre le inculcó valores de servicios a la comunidad cuando la llevaba a trabajar con él a su agencia de viajes, que además ayudaba a la comunidad puertorriqueña a navegar los servicios municipales.

Cuando tomó sus cursos del examen de Leyes con PRLDEF, ahora Latino Justice, le dijeron que en Nueva York sólo había 100 abogados hispanos. Ahora, la madre de dos forma parte de un grupo de cientos de abogadas que se reúnen cada dos meses. “Ver que esta red de abogadas latinas es ahora más de 700 es asombroso”, expresó en su oficina de One Police Plaza.

Maldonado trabajó en varias posiciones como abogada con la Alcaldía y eventualmente terminó como vicepresidenta y abogada de la Universidad John Jay. Cuando asumió ese puesto El Diario escribió sobre ella, y todavía tiene una copia en su oficina.

El excomisionado de Policía Bill Bratton la nombró en su puesto actual alrededor del mismo tiempo que Eric Garner murió a manos de un oficial de policía en Saten Island en el 2014.

“Yo sabía que era un momento crítico, sabía que las relaciones con la comunidad y la responsabilidad eran asuntos muy importantes, y sabía que el proceso disciplinario iba a tener un impacto positivo e importante”, dijo Maldonado al explicar el por qué aceptó esa posición que era impopular y retante.

Ambas, Hofmann y Maldonado, quieren ver más mujeres e hispanos en la fuerza. “El problema que hay con las mujeres en la Policía es que no creen que puede tener una carrera y una familia al mismo tiempo”, dijo Hofmann.

Ambas hispanas de alto rango son prueba que aunque toma sacrificios y un núcleo de apoyo, es posible balancear ambas. Más allá de que la carrera en la Uniformada les ofrece un buen salario que mantiene a sus familias, es además una gran oportunidad de ser pioneras en una institución históricamente dominada por hombres.

Mujeres en el NYPD

36,000 oficiales en total hay en el NYPD.

6,373 de ellos son mujeres.

17.5% es lo que las mujeres representan en la Uniformada.

3,397 del total de mujeres en el NYPD son hispanas.

6.6% es lo que las hispanas representan en la Uniformada.

5.2% son blancas.

5.2% son afroamericanas.

0.6% son asiáticas.

Última graduación en Academia de Policía: