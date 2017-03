Videos: El ‘gol del milagro’ de Sergi Roberto desde todos los ángulos y con todas las voces

El artífice del milagro culé' en Champions siempre creyó en la remontada. "En París estábamos jodidos pero este equipo creía" dijo el zaguero blaugrana a BeIn Sports

Sergi Roberto, defensa del Barcelona y autor del gol decisivo que clasificó a su equipo para los cuartos de final de la Liga de Campeones, afirmó que su equipo, tras perder 4-0 ante el París Saint Germain, estaba muy “jodido” y declaró que después creyó en remontar la eliminatoria.

En la vuelta, Sergi Roberto marcó el 6-1 en el minuto 95 para dar el pase a su equipo hacia la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Después, en los micrófonos de BeIn Sports, se mostró eufórico por la gesta que consiguió el Barcelona.

“En París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil pero este equipo creía. Este equipo está hecho para esto y una vez más hemos demostrado que siempre luchamos hasta el final. Era muy complicado, teníamos que meter tres pero todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno y estamos todos muy contentos”, afirmó.

Además, explicó como fue su gol y declaró que se tiro “con todo” para rematar un centro de Rafinha: “No sabía si estaba en línea, me he tirado en el suelo, he visto que el portero no lo ha parado y estoy muy contento”.

Por último, tuvo palabras de agradecimiento hacia su afición: “Si normalmente la afición es un jugador más, hoy han sido diez más. Han estado desde el primer momento apoyándonos y esto es para ellos. Ahora a celebrarlo un poco y luego a pensar en el partido de Liga”, concluyó.

El ‘gol del milagro’ desde diferentes ángulos

Estoy llorando. El gol de Sergi Roberto desde el Camp Nou. (Vía @ElPenalti2015) pic.twitter.com/QSAud0i1Jj — Sempre_Cules (@Sempre_Cules1) March 8, 2017

Así se vivió el gol de la remontada del Barcelona en el Camp Nou, Sergi Roberto 6-1 @PlaysOfTheWeek @EuKarolyi @SanCadilla pic.twitter.com/t6AdBprc7T — Ale Padin (NEW) (@ale_padin) March 8, 2017

94:40 @SergiRoberto10 y el gol histórico de FC Barcelona en UEFA Champions League. #UCL. 👏👏👏 pic.twitter.com/Scft71oOU3 — 100% Fichajes Fútbol (@FichajeGoleador) March 8, 2017