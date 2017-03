Un cambio de hora importante

Este pasado domingo cambiamos el reloj para avanzar una hora. ¿Notó una diferencia?

Este cambio siempre me afecta. En la primavera no me importa la pérdida de una hora porque me siento como si he recibido una hora más de luz para disfrutar al día.

Me encanta que los días son más largos y las puestas de sol son más tarde. Me encanta que la primavera se ve dondequiera. Vemos el florecimiento de árboles, los azafranes, narcisos, y tulipanes.

Los días son más calientes y el sol brilla más intensamente.

También noto que tengo más energía para hacer ejercicio, para ir en caminatas; y me dan ganas de hacer actividades al aire libre. Estamos saliendo de la hibernación del invierno.

Pero también noto que mi estado de ánimo cambia. Tengo más esperanza, me siento optimista. Quiero planear hacer cosas divertidas. Me río más y disfruto más de la vida.

¿Y tú, notas un cambio?

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School