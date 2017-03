Luis Fonsi dice que el fenómeno que alcanzó ‘Despacito’ está rompiendo barreras y uniendo

"Creo que vino en un bueno momento de todo lo que estamos atravesando de decir: ¿sabes qué? estamos más unidos... Se puede hacer música sana sin cruzar esa línea"

Luis Fonsi aún no sale de su asombro con el fenómeno mundial que está alcanzando su tema ‘Despacito’ que grabó junto a Daddy Yankee. Aunque dice que cuando la terminó y lo escuchó, sintió que era una canción especial, no imaginó que terminaría rompiendo barreras y uniendo.

En exclusiva hablamos con Fonsi, quien nos confiesa cómo está viviendo todo esto y nos da un adelanto de lo que será el álbum que saldrá a finales del verano.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de ser el autor y cantante de un fenómeno mundial como ‘Despacito’?

Luis Fonsi: Es increíble, me siento feliz con todas las bendiciones que llegan día a día de diferentes rincones del mundo, donde yo jamás pensé que mi música iba a sonar… La verdad es que lo que lo lleva a niveles tan altos es que la canción, en menos de dos meses, se ha posicionado en el tope de la lista en mercados donde a mí me conocen, y lo que sorprende, son en esos mercados europeos donde yo no sabía que la música en español iba a ocupar ese tipo de cuestión. Es una bendición y la verdad que está rompiendo barreras, idiomas, muy bonito, especialmente en los tiempos que estamos viviendo.

P: ¿Qué fue lo que te sorprendió a nivel de la gente?

LF: Dos cosas, la rapidez y la recepción. Después de la primera semana la gente ya se sabía la letra de principio a fin. He visto videos desde personalidades: gente famosa, futbolistas, actores, modelos, hasta niñitos bailando, cantando la canción, aprendiendo la coreografía… Es una canción que por la razón que sea, caló entre la gente que siente una conexión.

Y lo otro es que la canción es una fusión entre lo que es el nuevo sonido del pop, con ritmos urbanos, un sabor latino en general. Lo que me ha sorprendido, y es lo que siempre he querido hacer y por eso es muy gratificante, es ver la respuesta es que hay gente que es muy cuadrada en la manera de escuchar la música… Hay gente que son muy celosos con sus géneros, que te dice que no les gustas la música melódica, y otros que no les gustas el regaetón, y a ambos le gustó esta canción, entonces es como lograr llegar a un público muy amplio sin tener que pasar por ese filtro de cuál es el género, es algo que me llena de muchísima alegría.

P: Como bien dices han roto barreras y con un tema que tiene un mensaje positivo, sin rozar en lo vulgar, ¿era la intención?

LF: Sí, nosotros cuando empezamos a escribir la canción teníamos como una listita de cosas que queríamos estar seguros que lograríamos… ¿Cómo podemos hacer una canción que a todo el mundo le guste, que tenga una letra provocadora, sensual, pero sin cruzar esa línea tan finita de llegar a lo vulgar, lo sexual?… Que tenga sensualidad pero desde un punto de vista muy honesto y muy dulce. Muy como soy yo y como hablo, y también fue algo que le prestamos mucha atención en el video, la parte visual.

El video que tenga esa sensualidad, ese baile y que celebre nuestra cultura, porque es un humilde homenaje a mi tierra, Puerto Rico, y a nuestra cultura latina en general. La gente que conoce sabe que es Puerto Rico, pero al final del día puede ser un lugar de Cuba, Venezuela, Colombia… Esos colores, esos sabores, esa alegría nos une a nosotros los latinos. Creo que vino en un bueno momento de todo lo que estamos atravesando de decir: “¿sabes qué? estamos más unidos”… Se puede hacer música sana sin cruzar esa línea, y ‘Despacito’ fue esa canción que nos dejó hacer eso.

P: Desde que comenzaste tu carrera tienes muchos temas hit que han hecho historia, pero ‘Despacito’ superó todas las expectativas, ¿cómo se hace para pensar en el próximo? ¿sientes presión?

LF: Algo similar me pasó con ‘No Me Doy Por Vencido’, porque fue un tema que fue nombrado la canción de la década por Billboard, tuvo número uno por 21 semanas… Uno dice: ¿Cómo yo voy a lograr eso otra vez? ¡imposible!. Y recuerdo que mientras andaba haciendo la promoción de la canción la gente me preguntó cómo iba a superarla, y después lanzamos la canción ‘Aquí Estoy Yo’, que no estuvo 21 semanas número uno, pero que sí tuvo varias, de hecho la canción ganó un Grammy, es súper importante para mí. Uno agarra esas bendiciones en la carrera de uno, y las celebra con el público, y no es el momento para preocuparnos por lo próximo. Yo creo que el disco se siente bien, al igual que cuando terminamos esta canción que yo sentía que había algo especial.

P: ¿Sentiste que ‘Despacito’ era especial?

LF: Sí, en especial cuando terminamos la parte de Daddy Yankee… Esa noche en especial estaba en mi casa con los productores y nos miramos y nos dijimos: “es que está demasiado buena la canción”, como que nos daba ganas de seguir escuchándola, y yo no soy de escuchar mi propia música, cuando la terminó ya está. Para yo seguir en mi casa escuchando la mezcla y la canción es un síntoma muy bueno, y así estoy con mi disco ahora mismo.

Yo voy al gym y empiezo a escuchar todas las mezclas, los demos, a ver que detallito puedo arreglar y estoy muy contento con el sonido porque pienso que vienen grandes cosas, musicalmente hablando, que vienen despacito, va a ser un disco que va a sorprender a la gente… Sí van a haber fusiones, más colaboraciones, van a haber baladas, no las estoy abandonando, pero creo que a nivel de producción la gente va a escuchar algo nuevo, y estoy ansioso, tranquilo y nuevamente celebrando y disfrutando este momento.

P: ¿Cúando sale el disco?

LF: Todavía falta un poco, es como a finales del verano.