¡Jacky Bracamotes anunció su salida de Televisa con este mensaje!

Por medio de su cuenta oficial de Facebook, la conductora Jacky Bracamontes, anunció su salida de Televisa, empresa en la que trabajo durante 17 años, actuando en varias telenovelas, además de conducir programas especiales y reality shows.

“Quiero compartir con todos ustedes mi absoluta gratitud hacia Televisa, quien fue mi casa durante 17 años y con quien he concluido mi contrato de exclusividad. Ahí nació, se forjó y desarrollé mi vocación y mi pasión por lo que hago. A ella le debo una larga lista de proyectos en los que he tenido grandes enseñanzas, me han abierto caminos y brindado inmensas satisfacciones en mi carrera”, comentó la conductora.

“Es momento de abrir nuevas puertas y consolidar nuevos desafíos profesionales tales como el lanzamiento de mi libro y mi rol como empresaria, pero con la enorme convicción de siempre estar dispuesta a encontrar maneras de llegar a ustedes. Me siento enormemente bendecida de contar con su cariño y espero que sea donde sea que me lleve el destino, tenga la fortuna de que ustedes sean parte de esta historia” puntualizó Bracamontes, marcando el adiós a la que por 17 años fue su segunda casa.

POR: Enrique Navarro