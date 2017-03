Exigen que las escuelas de NYC sean más inclusivas

Defensores de la educación plantean que Administración De Blasio incorpore reformas sobre la diversidad cultural de los estudiantes

NUEVA YORK.– Para enfrentar el creciente temor que sienten muchos estudiantes, sobre su seguridad y bienestar, una amplia coalición de padres y defensores de la educación se manifestaron este sábado para instar a la Administración De Blasio implemente reformas que haga a las escuelas más inclusivas en consideración a la diversidad en el sistema de educación pública de la Ciudad de Nueva York.

La Coalición por la Justicia Educativa (CEJ), busca que la Ciudad implemente esta reforma a través de la Educación Sensible a la Cultura (CRE), una estrategia que permitiría a las escuelas a fortalecer y proteger a los estudiantes contra la proliferación de mensajes negativos como el racismo, xenofobia, islamofobia, homofobia, sexismo y otros prejuicios.

Lucia Díaz, la madre de una niña de 11 años que estudia en escuela pública dijo que, “como padres, enseñamos a nuestros niños en la casa sobre la cultura de nuestros países pero, necesitamos que las escuelas sean tan multiculturales como los estudiantes mismos”.

Díaz que se identificó como miembro de Se Hace Camino Nueva York y CEJ destacó la diversidad cultural de la ciudad. “Los niños en las escuelas públicas hablan 180 diferentes idiomas; 41% son latinos, 27% son afroamericanos, 16% son asiáticos, 13% son musulmanes. Muchos de los niños de las familias inmigrantes nacieron aquí, como mi hija, y ella no sabe mucho del país de origen de sus padres”.

De acuerdo a la CEJ, los padres afirman que la mayoría de las escuelas no están capacitadas o preparadas para orientar a los estudiantes con un profundo conocimiento y orgullo de quiénes son y de dónde vienen. “Hacemos un llamamiento al DOE y al Alcalde para que desde ahora sea una prioridad que las escuelas de Nueva York, se conviertan en un modelo nacional del combate al racismo, la xenofobia y todas las formas de prejuicios en el currículo, la pedagogía y la cultura escolar”, dijo Natasha Capers, coordinadora de la CEJ.

Contra el acoso y la discriminación

La CEJ publicó una plataforma detallada de cómo el DOE puede ampliar los esfuerzos actuales en torno a la educación sensible culturalmente para llegar a más escuelas. Al menos medio millón de estudiantes de familias inmigrantes y cientos de miles de estudiantes musulmanes, estudiantes indocumentados, estudiantes LGBTQ, estudiantes judíos, niñas y de otras identidades que han sido blanco de acoso y discriminación.

Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) subrayó sobre la impresionante diversidad en las escuelas

“El plan de estudios, el personal y los programas de las escuelas necesitan reflejar y respetar los antecedentes de los estudiantes para que los estudiantes inmigrantes y los padres se sientan bienvenidos y alentar el éxito académico de los estudiantes”, opinó Choi.

Entre tanto, José Calderón, presidente de la Federación Hispana declaró su respaldo a la CEJ. Y también instó a la Alcaldía y al Departamento de Educación (DOE) a que mejoren la educación de los estudiantes a través de un currículo completo que incorpore la diversidad y herencia cultural.

“Los estudiantes de todos los orígenes merecen una educación que conecta el estudio académico con los temas contemporáneos, basados en la comprensión de la rica historia y las culturas de la población estudiantil de Nueva York”, dijo Calderón.

El concejal Carlos Menchaca aplaudió las recomendaciones creadas por la CEJ, las cuales dijo, “ nos ayudarán a construir el ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor que nuestros estudiantes merecen”.

En ese tono también se pronunció la Defensora del Pueblo Letitia James. “Si los niños en las comunidades minoritarias no tienen acceso a escuelas de alta calidad, currículos y pedagogía culturalmente afirmativos, nunca tendrán una oportunidad real de romper el ciclo de la pobreza y lograr el sueño americano”.

Las organizaciones que respaldan la plataforma incluyen Make the Road Nueva York, Comunidades de Nueva York para el Cambio, Comité de Acción de Padres de Nuevo Acuerdo, Alianza para la Educación de Calidad, Youth Youth Collaborative, New York Appleseed, Muslim Community Network, Justice League, IntegrateNYC4Me, Masa, African Communities Together , Girls for Gender Equity, Defensores de Niños, Coalición de Inmigración de Nueva York, Federación Hispana, Groundswell, Coalición para Niños y Familias Asiático-Americanos, Asociación Árabe-Americana, Sociedad de Servicios Comunitarios, y el Brooklyn Movement Center.

Recomendaciones de la coalición al DOE

1.- El personal de todos los niveles de las escuelas de Nueva York debe representar la diversidad, ser expertos en educación culturalmente sensible y prácticas antidiscriminatorias.

2.- Todas las escuelas deben ofrecer una variedad de clases, planes de estudio, proyectos y recursos que se basen en la rica diversidad de la población estudiantil de Nueva York.

3.- Todas las escuelas deben establecer una cultura escolar positiva, culturalmente sensible, que respete y honre a jóvenes de todas las razas, culturas y habilidades.

4.- Los esfuerzos de participación de los padres deben ser culturalmente sensibles, valorar a los padres como expertos, y fortalecer la capacidad del personal de la escuela para involucrarse eficazmente con las familias.