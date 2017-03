Irak: Investigan masacre de civiles en un bombardeo contra Estado Islámico

El ejército de EEUU reconoció este sábado que aeronaves de la coalición que se enfrenta a Estado Islámico en Irak bombardearon un zona en el oeste de Mosul, donde decenas de civiles habrían fallecido

Las cifras de víctimas aún no son definitivas, pero los reportes se han calificado como impresionantes. Varían de acuerdo con la fuente consultada, pero hay coincidencias en que el número de personas muertas en una zona del oeste de la ciudad iraquí de Mosul supera el centenar.

El ejército estadounidense reconoció que aeronaves de la coalición internacional que combate contra el autoproclamado Estado Islámico (ISIS) bombardearon la zona el pasado 17 de marzo.

Según Washington, el ataque se produjo bajo la instrucción de las fuerzas de seguridad de Irak, que desde octubre pasado mantienen una ofensiva para expulsar a los yihadistas de Mosul.

No dieron información sobre a cuál país pertenecían los aviones que realizaron el ataque.

Estados Unidos anunció este sábado que dio inicio a una investigación sobre el incidente.

En un comunicado, el Mando Central de EE.UU. informó que “una revisión inicial de datos de ataques” indicaron que un bombardeo aéreo el 17 de marzo se llevó a cabo en el oeste de Mosul “en el área correspondiente a los alegatos sobre bajas civiles “.

Mientras tanto, miles de residentes de la ciudad huyeron de las zonas controladas por ISIS, por temor a los ataques aéreos liderados por EE.UU. y el duro enfrentamiento con tropas terrestres iraquíes.

Reportes

Reporteros presentes en la localidad de Jadideh, en el este de Mosul, dijeron que atestiguaron el viernes cómo unos 50 cadáveres eran recuperados entre los escombros.

Un residente que escapó de Mosul dijo que centenares de cuerpos permanecían bajo los restos de los edificios derrumbados, según reportó desde la zona Jeremy Bowen, corresponsal de la BBC en Medio Oriente.

Altaf Musani, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Irak, dijo a la agencia AP que las informaciones que el ente había recibido del personal sanitario local indican que la cifra de muertos supera el centenar.

El alcalde de Mosul, Abdul Sattar al-Habbo, quien está supervisando las labores de rescate, dijo este sábado a la agencia Reuters que han recuperado 240 cadáveres entre las ruinas .

De confirmarse que ese es el número de víctimas del bombardeo del 17 de marzo, este sería uno de los que habría causado mayor número de víctimas civiles desde que Estados Unidos invadió Irak en 2003, según informó The New York Times.

Atrapados

Osama al-Nujaifi, uno de los tres vicepresidentes de Irak, denunció lo ocurrido y señaló que se estaba desarrollando una “catástrofe humanitaria” debido al uso excesivo de la fuerza militar.

La ONU declaró estar “estupefacta” por la muerte de civiles.

“La ley internacional es clara. Las partes en un conflicto —todas las partes— están obligadas a hacer todo lo posible para proteger a los civiles. Eso significa que los combatientes no pueden usar a las personas como escudos humanos y no pueden poner en peligro sus vidas por el uso indiscriminado del poder de fuego”, dijo en una declaración Lise Grande, coordinadora humanitaria de la ONU para Irak.

Naciones Unidas estima que unos 400 mil civiles permanecen atrapados en la Ciudad Vieja de Mosul.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, en el oeste de Mosul quedan unos 2.000 combatientes de EI.

¿Qué ocurrió?

La causa de la muerte de civiles en Mosul tras el bombardeo del 17 de marzo aún no está clara.

Ciudadanos que han logrado escapar de la Ciudad Vieja han dicho que los yihadistas de ISIS se está ocultando entre la población civil, buscando refugio en casas familiares y usando las estrechas callejuelas en su favor.

Algunos residentes dijeron que el ataque de la coalición golpeó un camión cargado de explosivos, generando un estallido que hizo colapsar edificios de apartamentos, donde residían numerosas familias.

“Muchas de las áreas en la parte occidental de la ciudad de Mosul, donde los combates son más intensos ahora, son barrios muy pequeños. Allí hay callejones minúsculos. Si allí hay una explosión, es como si se tratara de una cámara explosiva, por lo que el impacto de la detonación es mucho mayor que si el bombardeo se produce en un área abierta”, dijo en una declaración Lise Grande.

“En el este de Mosul muchas de las áreas que fueron bombardeadas estaban en barrios ubicados en zonas abiertas. Ese no es el caso en Mosul occidental y puede, en parte, ser la razón por la cual el impacto ha sido tan devastador”, agregó.

“Tenemos que asegurarnos de la expulsión de ISIS de la Ciudad Vieja no costará un alto número de víctimas civiles no deseadas. Necesitamos operaciones precisas que no causen daños colaterales entre los residentes”, dijo el portavoz de la Policía Federal a la agencia Reuters.

La coalición internacional que lidera Estados Unidos contra ISIS, por su parte, acusó al grupo radical de poner en peligro a los civiles.

“Nuestra meta siempre ha sido que no haya ninguna víctima civil, pero la coalición no abandonará nuestro compromiso con nuestros socios iraquíes por causa de las tácticas inhumanas de EI que aterrorizan a los civiles, usa escudos humanos y combate desde lugares protegidos como escuelas, hospitales, centros religiosos y barrios civiles”, señaló la coalición.