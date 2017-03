Sofía Castro reveló por qué terminó su noviazgo de seis años

2,192 días con el… GRACIAS por todo este tiempo juntos, por ser mi consejero, mi mejor amigo, MI AMOR BONITO❤️ por estar, por ser TU, por quererme así, por cada momento bueno y no tan bueno, por las risas, las lágrimas, el apoyo, los abrazos y el tiempo JUNTOS han hecho que estemos aquí hoy agarrados de la mano. TE AMOOO❤️❤️❤️ 6 años… De muchos más ❤️❤️❤️❤️ @jorgealvrzb

A post shared by Sofia Castro (@sofia_96castro) on Dec 10, 2016 at 5:56pm PST