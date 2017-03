NYPD desafía a gobierno federal con orden sobre entrada de ‘La Migra’ en escuelas

Los agentes de ICE deberán tener un orden judicial para poder ingresar a los planteles escolares

La última amenaza del fiscal general, Jeff Sessions, a las ciudades santuarios provocó la reacción del alcalde Bill de Blasio, quien anunció una nueva medida para intensificar la protección de los estudiantes inmigrantes en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Ahora, la Ciudad envió el boletín administrativo que instruye al Departamento de Policía (NYPD) impedir que los agentes de ICE ingresen a los centros educacionales sin autorización judicial.

La circular, a la que tuvo acceso el New York Post, ordena al NYPD a no permitir que “ningún oficial de policía que no sea local”, es decir, de agencias como ICE o el FBI, entren más allá del área de recepción de las escuelas sin una orden judicial.

El documento además insta a los miembros de la Uniformada a consultar con sus abogados antes de dejar que agentes federales entren a las escuelas si es que cuentan con una autorización de los tribunales.

El Alcalde decretó esta medida a pesar de que él mismo reconoció que los efectivos de Inmigración nunca han intentado entrar a las escuelas de la Gran Manzana. “Sé que suena extravagante, pero estamos viendo cosas que no hemos visto antes, y hay una tremenda cantidad de miedo allá afuera”, aseguró De Blasio cuando dio a conocer la medida hace unos días.

Una fuente del NYPD aseguró al mismo periódico que la acción del Alcalde es “ridícula”, porque la ley federal está por sobre la legislación de la Ciudad. “Trabajamos con la Policía. Ése es nuestro trabajo”, dijo.

Las medidas de la administración de De Blasio surgen en el contexto de las medidas migratorias implementadas por Donald Trump, el fiscal general amenazó con cancelar el financiamiento federal a las ciudades que acogen inmigrantes y donde la Policía no entrega a los indocumentados a los agentes de migración.