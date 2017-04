El hilarante y “sexual” video sobre Trump que transmitió Stephen Colbert

"The Late Show" retomó un video sobre un extraño personaje que se hizo viral

Foto: Captura video "The Late Show"

Stephen Colbert, conductor del popular show “The Late Show”, presentó un video sobre el presidente Donald Trump que retoma un video viral sobre un extraño personaje blanco.

El video original comienza con la frase “¡Hola extraño!” y es protagonizado por un personaje que resulta tierno y cautivador, no sólo por su mensaje positivo, sino por la forma en que se mueve, habla y se dirige a la cámara.

Sin embargo, el video mostrado por Colbert acerca del presidente Trump resultó en una modificación sexualizada y las referencias directas al mandatario Vladimir Putin.

“Hola extraño, ha pasado mucho tiempo… te he extrañado. Está bien, puedes ver mi trasero. Me siento vulnerable frente a ti… ¿te gusta esa cuenta de seguro médico? Cool, ¿verdad? Pensé que lo era. ¡Estúpido caucus de la libertad! Algunas veces es muy duro ser presidente. Absorbe demasiada energía mental y me hace sentir muy cansado, sólo quiero sentarme y relajarme contigo, quizá tomar un baño”.

Y el final… mejor ve el video.