Belleza con causas nobles

Comparte tus historias sobre la belleza real o colabora con los más necesitados

Una encuesta reciente reveló que el 69% de las mujeres no se ven reflejadas en anuncios, películas y la televisión. Igualmente, a un 71% de las mujeres y al 67% de las niñas les gustaría que los medios de comunicación muestren más variedad de mujeres en cuanto apariencia física, edad y raza.

Con este propósito, la marca Dove acaba de crear Real Beauty Productions, un nuevo proyecto de contenido colaborativo que dará a las mujeres y niñas la oportunidad de compartir historias personales que amplíen la definición de la belleza real. La reconocida escritora, guionista y productora de la televisión estadounidense Shonda Rhimes ha sido nombrada como la primera directora creativa

“Siempre he contado historias para mostrar quiénes somos realmente: nuestras verdades humanas”, explica la productora ejecutiva de las sonadas series “Off the Map”, “How to Get Away with Murder” y “The Catch”, de ABC, a través de un comunicado. “Hay que desafiar la manera en que se muestra a las mujeres en el cine y la televisión. Personalmente tengo muchas ganas de ver las historias reales e inesperadas que las mujeres compartirán con nosotros”, resalta la escritora.

Cómo participar

Cuando las mujeres compartan sus historias en DoveRealBeauty.com, algunas inspirarán la producción de videos que se filmarán a través del año. Las mujeres detrás de los conceptos seleccionados se unirán con Rhimes en el set para dirigir sus propias historias.

Para la realización de los videos, Real Beauty Productions conformó un equipo integrado mayormente por mujeres para asegurar que la perspectiva femenina de la producción esté presente desde todos los ángulos: delante y detrás de las cámaras.

“Estamos muy felices de asociarnos con Shonda y las mujeres reales de todo el mundo. Al poner el poder directamente en manos de mujeres y niñas reales, podrán representar verdaderamente quiénes son, como personas hermosas, seguras y diversas”, manifiesta por su parte Nick Soukas, vicepresidente de marketing para Dove, en el mismo comunicado.

Las interesadas en compartir sus historias sobre cómo definen la belleza real, deben hacerlo bajo el hashtag de #RealBeauty, en el sitio http://www.DoveRealBeauty.com.

______________________

Campaña contra el hambre

Con motivo de la festividad del Día de la Tierra, que ya se aproxima, la marca de productos de belleza Kneipp emprendió desde el 16 de marzo la campaña #KneippGrows contra el hambre.

Kneipp es uno de los socios de Action Against Hunger (AAH), una organización internacional dedicada a salvar la vida de niños y familias desnutridas, al tiempo que proporciona acceso sostenible a agua potable y trabaja en soluciones a largo plazo para acabar con el hambre.

Alienado con los objetivos de AAH, Kneipp invita a sus consumidores a unirse a los esfuerzos de proporcionar fuentes sostenibles y herramientas para alimentar a las comunidades necesitadas del mundo.

Hay tres formas con las que puedes ayudar a “nutrir el futuro de un niño”:

Con la compra de una crema para las manos Kneipp Soft in Second. Los ingresos obtenidos se destinarán a los esfuerzos de Action Against Hunger para enviar kits de semillas y herramientas a las comunidades necesitadas. Cada kit contiene una azada, una lata de agua y dos latas de semillas de vegetales (como tomate o col rizada) para plantar un árbol frutal y ayudar a plantar la semilla del futuro del niño.

Tomándote una foto “selfie” con una corona de flores real o virtual y compartiéndola en la red con el hashtag #KneippGrows.

Inscribiédote para obtener una nueva Tarjeta de compras Kneipp.

Más información en http://Kneipp.com/ http://http://www.actionagainsthunger.org

_________________________

Premios para “10 mujeres extraordinarias”



Cada año, 10 mujeres extraordinarias son elegidas entre miles de nominaciones y homenajeadas por el impacto significativo que han hecho a través de una gran variedad de causas benéficas admirables.

L’Oréal Paris anunció la convocatoria oficial de las nominaciones para los premios Women of Worth 2017, el programa filantrópico que rinde homenaje a un grupo diverso de mujeres que con gran pasión y visión se dedican al voluntariado y a crear un impacto duradero en sus comunidades.

Mujeres y hombres pueden nominar a mujeres de cualquier edad que sean filántropas, voluntarias y agentes de cambio para ser una Woman of Worth y recibir hasta $35,000 en donaciones para su causa, desde hoy hasta el 8 de mayo de 2017 en WomenofWorth.com.