Un Dreamer se impone en concurso tecnológico

“Un mañana más fuerte” es el nombre de la aplicación móvil creada por un grupo de estudiantes de Queens College que tiene como objetivo ayudar a las familias trabajadoras y de clase media a navegar en el mar de información de las becas estudiantiles en todo Nueva York.

La herramienta, que incluye enlaces directos a las becas, una sección de comentarios y reseñas y enlaces a redes sociales de gran alcance como Facebook, ganó el primer lugar del concurso “Making College Possible Coding Challenge” que es parte de la campaña Excelsior Scholarship impulsada por el Gobernador Andrew Cuomo.

Fue creada por el Team Knight, uno de los dos equipos de Queens College que llegaron a la final del concurso, al cual fueron invitados estudiantes de 64 campus de SUNY y 25 de CUNY. La convocatoria llamó a construir plataformas móviles para difundir información sobre la propuesta pionera de hacer la educación gratuita una realidad.

El equipo ganador está integrado por Carlos Beltrán, un joven nacido en El Salvador y con estudios de abogado; además Charlie Lin, Zifang Huang, ambos nacidos en China, y Navidur Rahman Zhigang, de Bangladesh. La oficina de prensa de Queens College detalló que todos los cuatro integrantes del equipo son inmigrantes y Lin es ex integrante de la Marina.

El segundo equipo de Queens College -Fast Pass- ganó el segundo lugar.

La final del concurso se llevó a cabo en Facebooky contó como jueces a Neil Blumenthal, CEO & Co-Founder de Warby Parker; Jeanne Jang, Directora del Innovation Lab de IBM; Jeff Reynar, Director de Ingeniería de Facebook New York y Judith Spitz, fundadora y directora del programa Women in Technology and Entrepreneurship. Los ganadores fueron anunciados por el Director de Operaciones del estado, James S. Rubin.

Para Beltrán, de 22 años, la experiencia ha sido muy intensa en términos académicos y también es una forma de coronar el gran esfuerzo de su familia. “Siempre he tenido la visión de que todo el esfuerzo que mis padres han hecho por mí, yo algún día les haré reconocer que no fue en vano. Ganar esta competencia de “Making College Possible Coding Challenge” es un buen comienzo para demostrarles que ellos han hecho un buen trabajo conmigo”, dijo.

Añadió que cuando el ambiente social y de violencia comenzó a empeorar en El Salvador, su madre María y sus hermanas Noemy y Deysi viajaron primero a reunirse con su padre, Joaquín Alberto Avelar en Estados Unidos. Él llegó a los 12 años, pero fue detenido por inmigración. “Estuve bajo la orden de la corte hasta en 2015, pude poner mis papeles en forma y hacerme ciudadano gracias a mis padres y la gran ayuda de mi tío Candelario Beltrán”, afirmó.

Sus padres, especialmente su madre, siempre le han apoyado e inculcado que la educación es lo más importante para poder hacer alguien de bien y de muchos éxitos. “Gracias a las decisiones de mis padres, el apoyo de mi familia, y los buenos consejos, he podido alcanzar este gran éxito que me ha ayudado ser reconocido en el estado de Nueva York”, apuntó.

Trabajo en equipo

El equipo tuvo aproximadamente un mes para completar el desafío, dijo Ying Zhou, quien junto a Peter Patch sirvieron como asesores y ayudaron a los estudiantes a preparar y practicar su presentación.

De acuerdo con Zhou, el equipo es muy estratégico acerca de lo que hacen en cada paso, “incluyendo su diversidad, ya que sus miembros tienen diferentes habilidades (liderazgo, legal, mercadeo, programación de computadoras, diseño de gráficos, administración de proyectos, etc) y ello se aseguraron de incluir a una mujer en el equipo para tener una perspectiva diferente”, indicó.

Además, los estudiantes pusieron especial atención a las razones del concurso y los problemas y temas que necesitan ser manejados. “Ellos pasaron mucho tiempo practicando, buscaron la ayuda cuando la necesitaron, se apoyaron mutuamente y se aseguraron de que todas las actividades y tareas estuvieran cubiertas y completas a tiempo. Ellos realmente actuaron como un equipo”, puntualizó.

Por su parte, el líder del equipo, Charlie Lin, manifestó: “Quizás no somos el equipo más inteligente del concurso, pero estamos seguros de ser los más preparados”.

App para “Un Mañana más Fuerte”

Carlos Beltrán explicó que el proyecto ayuda a conectar becas que provee el estado de Nueva York y estudiantes. El matching engine conecta a las entidades que otorgan las becas con los estudiantes que cumplen los requisitos. “El propósito del buscador (Finder) es ayudar a los estudiantes a encontrar las mejores becas disponibles. En este momento está compuesto de tres entradas: nombre, localización e ingreso, las cuales son progresivas y pueden ser actualizadas en cualquier momento”.