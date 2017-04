Autoridad Portuaria de NY instruye a sus oficiales a no remover pasajeros de los aviones

El escándalo de un viajero sacado a rastras de un aeroplano de United Airlines en Chicago motivó a la agencia a tomar esta medida

NUEVA YORK – Debido al impacto que tuvo el caso del pasajero de United Airlines que fue sacado a rastras del vuelo que había sido sobrevendido, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PAPD) envió un boletín en que ordena a sus oficiales no ayudar a las aerolíneas cuando requieran sacar a pasajeros de las aeronaves por este motivo.

Esta instrucción surgió después de que United pidiera a personal de seguridad del Aeropuerto Internacional de O’Hare, en Chicago, ayudarle a remover a un doctor que se negó a abandonar el vuelo para que miembros de su tripulación pudiesen abordar el avión.

En el memorando a sus oficiales, el superintendente de la PAPD, Michael Fedorko, insta a sus funcionarios a no responder a este tipo de incidentes.

“Si un representante de una aerolínea llama a tu respectivo comando para requerir esa asistencia, el comandante del viaje o el oficial comandante debe informar a la aerolínea que esto es un asunto interno y no está relacionado con la ley, por lo que el PAPD no responderá a este tipo de solicitud“, afirmó Fedorko en una declaración escrita, según informó el New York Post. La Autoridad Portuaria envió un boletín en el que ordena a sus oficiales no ayudar a las aerolíneas cuando requieran sacar a pasajeros de las naves por situaciones como la reseñada.

Estas situaciones además deberán ser documentadas e ingresadas en el sistema informático de la agencia. De paso, el superintendente insta a sus oficiales a analizar los requerimientos de las aerolíneas caso a caso para determinar la naturaleza del incidente antes de reaccionar o responder.

Esta instrucción es válida para los oficiales que trabajan en los terminales aéreos Newark Liberty International, JFK International y La Guardia.