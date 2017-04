“Trump sacó corriendo a los muñecos de Times Square”

Afirman que el temor que ha generado el nuevo gobierno entre trabajadores y turistas ha tenido un impacto negativo, al igual que la ley que impuso zonas limitadas para trabajar

Estella B. se para seis días a la semana en Times Square metida en un disfraz de Minion para ganarse la vida. La inmigrante afirmó que la aprobación hace un año de la ley que creó zonas limitadas para pedir propinas les dio un golpe “durísimo” en el bolsillo, pero asegura que lo que ha espantado a muchos de sus compañeros de la famosa plaza, fueron las nuevas medidas migratorias.

“Trump sacó corriendo a muchos. Hay gente que le dio miedo todo lo que está pasando y se fue”, comentó la peruana, dejando escuchar su voz a través de los enormes ojos del disfraz del personaje que viste. La mujer agregó que ese trabajo ya no es ni la sombra de lo que era hace un par de años: “Antes uno ganaba bien, pero ahora hay que estar aquí muchas horas para ganarse algo, porque todo esto de Trump bajó los turistas”.

La Minion explicó que una de las razonas por la que algunos de sus compañeros prefirieron buscar otros trabajos, es por los riesgos que corren los disfrazados de recibir multas de la Policía por salirse de las zonas designadas o meterse en problemas con los transeúntes, sanciones que eventualmente podrían exponerlos innecesariamente a problemas legales y hasta se colocados en la lista de deportables.

“Yo trato de respetar las zonas, pero me da miedo porque hace poco me pusieron un ticket, aunque por suerte no fue grave y solo tuve que ir un día de consejería”, dijo la peruana, sin ocultar su temor. “Me preocupa que luego por esos tickets uno se pueda meter en problemas y que lo quieran sacar a uno más fácil. Por eso le pido a Trump que sea más bondadoso con los inmigrantes, porque estamos a la de Dios. No sabemos qué es lo que nos puede pasar”.

Temen a ‘La Migra’

La Policía de Nueva York (NYDP) aseguró que desde que se implementó la ley de zonas limitadas en junio del año pasado (dos meses después de su aprobación), se han emitido unas 200 citaciones a la corte por infracciones cometidas por los muñecos.

“138 citaciones se dieron entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año pasado y en lo que va corrido del 2017 hemos emitido 67”, aseguró un vocero de la NYPD.

Juan, otro inmigrante quien el año pasado solía trabajar de sol a sol en Times Square con diferentes disfraces de personajes infantiles, insistió en que los tickets impuestos por la Policía por salirse de las zona designadas entre las calles 42 y 47, lo sacaron corriendo.

“Yo dejé de trabajar ahí no sólo porque nos encerraron en espacios pequeños sino que la Policía la emprende contra uno. Y aunque el Alcalde dijo que nos van a apoyar, los policías con sus tickets nos mandan a la corte y ahí nos puede agarrar ‘La Migra’”, agregó el peruano, admitiendo que por temor, ni siquiera acudió a su cita en la corte.

Matilde, una mexicana que trabaja en la calle 42 con Broadway disfrazada de Minnie Mouse, también afirmó que el trabajo allí se ha puesto color de hormiga, mientras una turista le daba una moneda de 25 centavos de propina por tomarse una foto con su hija. “Así está esto ahora. No hay mucha gente viniendo, los turistas se fueron”, agregó.

Menos turistas

Otro trabajador vestido de Elmo se acercó y mencionó que la huída de varios disfrazados se dio especialmente en los primeros dos meses del año tras la posesión de Donald Trumpo como presidente, pero agregó que más que por miedo, los muñecos se fueron por falta de turistas, un efecto del que responsabiliza al nuevo inquilino de la Casa Blanca.

“Los turistas ya no vienen por culpa de Trump. Nosotros ganamos de ellos, y eso nos perjudica a todos. Además necesitamos más espacio para trabajar porque estamos apresados, y por eso sólo ganamos ahora 30 ó 40 dólares diarios”, resaltó el mexicano, quien hasta el año pasado, incluso después que entrara en efecto la ley que les limitó sus zonas de trabajo, ganaba entre $80 y $100 al día. “Muchos compañeros se fueron y están sin trabajo y la mayoría de los que vienen lo toman como ‘part-time’ cuando están libres de otros trabajos que les tocó conseguir. Ha sido difícil”.

Tim Tompkins, presidente de la organización Times Square Alliance, que luchó activamente para crear las zonas de trabajo limitadas para los personajes disforzados, confirmó las quejas de los muñecos sobre la disminución de turistas y manifestó que además del clima, en parte puede ser por el efecto del gobierno Trump.

“Pensamos que la propuesta de prohibición de viajeros del presidente Trump podría estar afectando el número de turistas que llegan a Nueva York, lo que perjudica a todos los negocios relacionados con el turismo”, dijo Tompkins.

Y aunque algunos de los trabajadores disfrazados ya no quieren volvier más a la zona, Tompkins aseguró que a pesar de lo “espantoso” que han resultado los cambios en las políticas federales, por ahora no han visto señalamientos directos contra los trabajadores inmigrantes en Times Square, y pidió confiar en las promesas que han hecho los líderes de la Ciudad para que no estén con miedo.

“No hemos visto ni jamás apoyaríamos ningún ataque a inmigrantes. Estamos 100 por ciento de acuerdo con las declaraciones del comisionado de Policía O’Neill, el alcalde De Blasio y la presidenta Mark-Viverito de que la ciudad de Nueva York es una ‘ciudad santuario’ y el estatus migratorio no se usará contra ellos”, recalcó Tompkins, advirtiendo que espera ver más trabajadores cuando suban las temperaturas. El año pasado un promedio de 120 disfrazados se movían por la zona, y hoy se ven entre 40 y 50.

Y a unos meses de cumplirse el primer año de la implementación de las zonas restringidas para el trabajo callejero en Times Square, el presidente del Comité de Transporte del Concejo, Ydanis Rodríguez, aseguró que el plan ha sido positivo para todos y recordó a los muñecos que se ganan la vida allí, que sin importar su estatus migratorio, la Ciudad está para protegerlos.

“El temor que tienen es legítimo, pero queremos asegurarnos que entiendan que tienen la protección de nosotros y hasta este momento en la ciudad como tal, no hemos sido víctima de actividades de enforzamiento de ICE (‘La Migra’)”, dijo el líder político. “El mensaje es que sigan trabajando, pero que lo hagan con todo el cuidado del mundo que deben tener, pero entendiendo que siempre los vamos a proteger”.

